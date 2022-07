Así dice adiós un caballero: las imágenes de Rafa Nadal despidiéndose de los trabajadores de Wimbledon

Un desgarro abdominal de solo 7 milímetros obligó a Rafa Nadal a abandonar Wimbledon antes de enfrentarse a Kyrgios en semifinales. El español arrastraba esta lesión desde inicio del torneo y tras estar cerca de retirarse ante Fritz (terminó ganando en 5 sets) decidió bajarse del torneo un día antes de jugar las semifinales.

Con esta decisión, la más inteligente posible, dice adiós a la posibilidad de conquistar el Grand Slam en un año y se queda a las puertas de volver a reinar en Wimbledon, donde no gana desde 2010 (ante Berdych).

Este viernes el torneo londinense publicó un vídeo en el que muestra a Rafa Nadal entrando a las instalaciones de Wimbledon y despedirse de casi todos los trabajadores, ya sea con un saludo cordial o incluso con abrazos. A muchos de ellos ya les conoce de años anteriores y a otros simplemente les quiere agradecer su trabajo para hacer posible que un campeonato así esté tan bien organizado.

¿Su idea? Volver el 5 de agosto en Canadá

Rafa abandonó desolado las instalaciones del All England Tenis, él sabía que esta oportunidad puede no volver a presentarse en un torneo en el que la superficie no le beneficia y cuyo desgaste físico es mayor que en otros torneos. Aun así, el nivel tenístico de Nadal sigue siendo excepcional, si las lesiones le dan un pequeño respiro es posible que le veamos en 2023.

La lesión en el abdominal es leve y le tendrá apartado de las pistas entre 3 y 4 semanas, su idea es estar listo para competir en el Masters 1.000 de Canadá, que arranca el 5 de agosto y que le servirá de preparación para el último Grand Slam del año.

Cuando el español llegó a Barcelona este viernes quiso hablar con la prensa y sus palabras fueron tranquilizadoras: "Es una lesión leve y espero estar listo en no mucho tiempo, una lesión en el abdominal no me va a retirar, no tengo porque pensar en eso ahora", dijo el ganador de 22 Grand Slam.

Un experto, sobre la lesión de Rafa

El traumatólogo Alfonso del Corral explicó a Antena 3 Deportes el origen de la lesión: "La causa de estas cosas es la sobrecarga. Estamos hablando de un jugador de alta competición, un jugador que va cumpliendo años y que va llevando el cuerpo al límite. Eso es una herida, y una herida necesita descanso y reposo", explicó.