Anisimova, promesa del tenis de 21 años, deja el tenis indefinidamente para cuidar su salud mental

Amanda Anisimova, tenista estadounidense de 21 años y número 46 de la WTA, acaba de anunciar que dejará el tenis de forma indefinida. La joven y prometedora tenista se apartará del circuito femenino para cuidar su "bienestar mental".

"Se ha vuelto insoportable estar en torneos de tenis"

"He estado luchando con mi salud mental y el agotamiento desde el verano de 2022. Se ha vuelto insoportable estar en los torneos de tenis. En este momento, mi prioridad es mi bienestar mental y tomarme un descanso durante algún tiempo. He trabajado todo lo que he podido para superarlo. Voy a extrañar estar ahí fuera, y agradezco todo el apoyo continuo", explicó la jugadora en un post en su cuenta oficial de Instagram.

Muestras de apoyo

Decenas de compañeras de profesión han querido mostrar su apoyo y comentar en la publicación de Anisimova, es el caso de Coco Gauff, Ons Jabeur, Paula Badosa, Madison Keys, Trevisan, Monica Puig...

Anisimova se abrió camino en 2019

Anisimova ha ganado dos torneos WTA (Bogotá y Melbourne) a sus 21 años de edad pero fue en 2019, sin ser casi mayor de edad, cuando se abrió camino en el circuito de una manera fugaz. En ese año alcanzó la cuarta ronda del Open de Australia y las semifinales de Roland Garros. En dicho torneo en Oceanía se convirtió en la primera tenista (hombre o mujer) nacida después del 2000 en llegar a una cuarta ronda de un Grand Slam, algo que ya ha sido superado.

4 derrotas seguidas

No obstante, su rendimiento no ha sido ni mucho menos constante en los últimos años. Por ejemplo, acumula 4 derrotas consecutivas (cayó en su debut en Indian Wells, Miami y Madrid) y no enlaza dos victorias seguidas desde agosto de 2022 en el torneo de San José.

En Wimbledon 2022 llegó a cuartos de final y perdió contra Halep en un torneo excelente de la estadounidense pero tardó poco en volver a las andadas, en el US Open fue eliminada en primera ronda y en el pasado Open de Australia hizo lo mismo.

Osaka, Muguruza...

Naomi Osaka, ganadora de Grand Slam, fue una de las primeras en hablar abiertamente sobre los problemas de salud mental y todo lo que eso conlleva, la japonesa no se encontraba cómoda jugando al tenis y también mostraba su disconformidad con la prensa. Naomi abandonó entre lágrimas varias entrevistas postpartido y se llegó a retirar de Roland Garros por no presentarse a una rueda de prensa. Osaka no competirá en 2023 tras confirmarse su embarazo.

También Garbiñe Muguruza decidió darse un descanso después de verse incapaz de ganar partidos y de ni disfrutar jugando al tenis. La hispanovenezolana no compite desde finales de enero: "Me tomaré un descanso de la competición las próximas semanas. Seguiré trabajando con mi equipo para volver a mi nivel de tenis y sentirme lista para competir nuevamente", explicó la ganadora de dos Grand Slams. "Estoy pasando tiempo con la familia y los amigos y está siendo muy saludable e increíble para mí, así que voy a alargar este período hasta el verano, de manera que me voy a perder la temporada de tierra y de hierba", señaló poco después Muguruza.