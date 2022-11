Alcaraz se retira de París por problemas físicos en pleno tie-break del segundo set

Mermado físicamente por problemas en un costado, Carlos Alcaraz se retiró en los cuartos de final del Masters 1.000 de París-Bercy ante el danés Holger Rune, quien dominaba el partido por 6-3 y 6-6. El murciano de 19 años estaba intentando forzar el tercer set en el 'tie-break', pero no pudo más.

El número 1 del mundo notó alguna molestia en la zona lateral izquierda de su cuerpo y pidió la entrada del fisio con 6-5 en el marcador del segundo parcial. Tras ser atendido, perdió el siguiente juego y aunque intentó jugar el desempate, prefirió retirarse ante los problemas para sacar y golpear.

De este modo, el campeón del US Open no pudo avanzar más en el torneo y no pudo certificar su condición de líder del ranking ATP hasta el final de temporada. Necesitaba ganar el título y ahora tendrá que tratar de asegurarlo en las Finales de la ATP de Turín (Italia).

Pero antes de su retirada, Alcaraz ya había tenido un duelo muy complicado con un Rune, apenas una semana mayor que él y con el que rivalizó antes de ser profesionales. Los dos incluso saltaron vestidos con la misma camiseta para un partido donde el alumno de Juan Carlos Ferrero no estuvo a su mejor nivel con solo 15 ganadores, por los 28 del danés.

Gran estado de forma de Rune

El primer favorito estuvo muy incómodo desde el inicio, sobre todo en un primer set donde no pudo ofrecer su mejor nivel, demasiado errático y dominado por un Rune, que mostró que llega a este tramo final a buen nivel tras alcanzar la final en Basilea (Suiza), donde cayó ante otro entonado como el canadiense Felix Auger-Aliassime, y después de haber dejado en el torneo ya fuera al suizo Stan Wawrinka, al polaco Hubert Hurkacz y al ruso Andrey Rublev.

El murciano no pudo imponer su juego y no pudo tener el control desde el fondo ante un rival que apenas le ofreció resquicios con el servicio. El de El Palmar apenas ganó seis puntos al resto y no tuvo ninguna bola de rotura en el primer set, lo que le impidió recuperar el 'break' que encajó en el sexto juego y que fue clave.

De todos modos, el número 1 del mundo no se descentró y fue recuperando poco a poco su mejor tenis, gracias en buena parte a la mejoría con su primer servicio, con lo que evitó grandes sustos al saque pese a tener que afrontar una pelota de rotura en el primer juego.

Sin embargo, Rune no aflojó demasiado hasta los compases finales cuando ofreció sus primeras concesiones con el saque, con dos pelotas de 'break' con 4-3 que el español no consiguió sacar partido. La igualdad se mantuvo, pero el físico le pasó factura al murciano que decidió no alargar el dolor y una posible lesión en el 'tie-break'.