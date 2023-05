Alcaraz - Khachanov: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final del Mutua Madrid Open, en directo

Carlos Alcaraz pone la directa hacia el título. Tras aplastar a Alexander Zverev en octavos de final, el murciano se mide al ruso Karen Khachanov, duodécimo del mundo, por un puesto en semifinales del Mutua Madrid Open. Karen Khachanov tratará de eliminar a la estrella española en la Caja Mágica. El ruso viene de doblegar a su compatriota Andrey Rublev en la cuarta ronda. Alcaraz, por su parte, arolló a Alexander Zverev, bicampeón en Madrid, por 6-1 y 6-2. Fue una victoria aún más holgada que la que el español obtuvo el año pasado en la final de la Caja Mágica (6-3, 6-1).

La historia reciente, eso sí, no está del lado del jugador de 26 años: Alcaraz ha ganado los dos enfrentamientos previos, el año pasado en Roland Garros y Hamburgo. En los cinco sets que han jugado, Khachanov solo ganó 11 juegos.

Un resultado anormal ante Zverev

El de El Palmar se mostró pletórico tras su partido ante el alemán: "Este resultado no es nada normal. Zverev es un jugador de grandes golpes y lo normal es un marcador más ajustado y yo estaba preparado para ello. Pensar que va a ser equilibrado y duro y estaba listo", analizó después Alcaraz.

La decimosexta victoria en diecisiete encuentros sobre polvo de ladrillo en este 2023 se fraguó desde el primer raquetazo. Alcaraz rompió a la primera el saque de su rival y pronto se puso con un 3-0 que marcó el primer set. En el segundo, Zverev mantuvo el tipo en los cuatro primeros parciales, pero en el quinto volvió a quebrar el español, que ganó cinco juegos seguidos para cerrar el partido en ochenta y dos minutos.

"He jugado a un gran nivel. No le he dejado dominar nunca. He estado bien. Cuando le pones los restos dentro y le haces jugar el partido se decanta de otra forma. Por eso ha sido este resultado. Pero no es lo normal contra Alexander", destacó Alcaraz. Una diferencia que quedó reflejada los puntos ganadores (21 respecto a 12 del alemán) y en los pocos errores no forzados (12 por 22 de Zverev).

Alcaraz vs Khachanov: Horario y dónde ver el partido

El partido de octavos de final del Mutua Madrid Open 2023 entre Carlos Alcaraz y Karen Khachanov tendrá lugar el miércoles 3 de mayo no antes de las 16:00 hora peninsular española. El encuentro podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión minuto a minuto, la crónica y las declaraciones posteriores.