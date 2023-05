Alcaraz aplasta a Zverev camino de los cuartos en Madrid

Carlos Alcaraz, primer favorito en la capital, ha pasado por encima del alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2 para meterse en los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid. En la siguiente ronda el murciano se medirá al ruso Karen Khachanov, verdugo de su compatriota Andrey Rublev. En una reedición de la final del pasado año, el tenista español aceleró en su juego y desarboló desde el principio al germano, quien hasta ahora siempre había alcanzado como mínimo los cuartos de final en la Caja Mágica.

El número 2 del mundo, que dejó atrás las dudas vividas contra Emil Ruusuruori en el primer encuentro y que aceleró también respecto al segundo, el que le enfrentó al búlgaro Grigor Dimitrov. A pesar de que Zverev le había ganado tres de los cuatro cara a cara, incluido el más reciente, el del último Roland Garros, antes de la lesión que sufrió frente a Rafael Nadal en semifinales, no pudo tomarse la revancha del enfrentamiento del pasado año en la Caja Mágica, el único que había ganado Alcaraz.

"Este resultado no es nada normal"

Y es que el hamburgués se vio sobrepasado desde el principio. Se topó, al igual que la temporada pasada, con la mejor versión del español. Si hace un año Zverev solo pudo ganar cuatro juegos, esta vez solo se impuso en tres: "Este resultado no es nada normal. Zverev es un jugador de grandes golpes y lo normal es un marcador más ajustado y yo estaba preparado para ello. Pensar que va a ser equilibrado y duro y estaba listo", analizó después Alcaraz.

La decimosexta victoria en diecisiete encuentros sobre polvo de ladrillo en este 2023 se fraguó desde el primer raquetazo. Alcaraz rompió a la primera el saque de su rival y pronto se puso con un 3-0 que marcó el primer set. En el segundo, Zverev mantuvo el tipo en los cuatro primeros parciales, pero en el quinto volvió a quebrar el español, que ganó cinco juegos seguidos para cerrar el partido en ochenta y dos minutos.

"He jugado a un gran nivel. No le he dejado dominar nunca. He estado bien. Cuando le pones los restos dentro y le haces jugar el partido se decanta de otra forma. Por eso ha sido este resultado. Pero no es lo normal contra Alexander", destacó Alcaraz. Una diferencia reflejada los puntos ganadores (21 respecto a 12 del alemán) y en los pocos errores no forzados (12 por 22 de Zverev).

Próximo rival: Khachanov

Alcaraz elevó a ocho sus victorias consecutivas en tierra batida. A las cinco logradas en el torneo de Barcelona añadió las tres conseguidas, hasta ahora, en el Mutua Madrid Open que le han asegurado un lugar entre los ocho mejores del torneo. El tenista de El Palmar solventó el compromiso en ochenta y dos minutos. Jugará por un puesto en semifinales contra Khachanov, que ganó por 7-6 (8) y 6-4 a Rublev, quinto cabeza de serie y ganador semanas atrás el Masters 1.000 de Montecarlo.