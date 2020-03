La solidaridad permitirá a Ignacio Fontes entrenar en casa durante el coronavirus: "Agradecido de corazón"

El atleta granadino Ignacio Fontes, actual campeón de Europa sub-23 y subcampeón de España en pista cubierta de 1.500 metros, va a poder seguir entrenando en su casa durante el estado de alarma por el coronavirus gracias a la solidaridad de un gimnasio de Granada que le ha enviado una cinta de correr.

Todo comenzó cuando Fontes pidió este lunes a través de su cuenta personal en Twitter si "algún gimnasio de Granada" tenía "la posibilidad" de prestarle "una cinta de correr para estos días". Y es que el atleta no podía salir de su casa para entrenar durante el estado de alarma.

"Aún no sé si habrá competiciones este verano de Juegos Olímpicos, Europeos... pero ante la incertidumbre me gustaría poder entrenar", explicaba el granadino, uno de los mejores mediofondistas españoles del momento tras convertirse en campeón de Europa sub- 23 y subcampeón nacional de 1.500 metros.

El llamamiento de Fontes, que opta a ser uno de los españoles que represente al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los 1.500 metros, recibió respuesta y, gracias a la solidaridad de un gimnasio, podrá seguir su preparación

El atleta, de 21 años, ha confirmado este martes que ya ha comenzado a entrenar en casa gracias a la cinta de correr que le ha prestado. Fontes asegura estar "agradecido de corazón".

Fontes, que tenía previsto comenzar en los próximos días en el CAR de Sierra Nevada una concentración en altura que tendrá que cancelar, también agradeció al Granada su colaboración para hacerle llegar la cinta de correr a su domicilio.