Simone Biles, contra la Federación de Gimnasia de Estados Unidos: "No dejaría a mi hija formar parte de su programa"

Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo y probablemente de la historia, no se ha mordido la lengua al analizar cómo ha actuado USA Gymnastics, es decir, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos en el caso de abusos a gimnastas por parte de Larry Nassar.

Biles explica que desde USA Gymnastics todavía no han tomado las medidas necesarias para que un episodio como ese no vuelva a suceder.

"Aún no se han asegurado de que no vuelva a suceder. No se han hecho responsables de sus acciones", denunció Biles en el programa 60 minutes de la cadena CBS.

Simone Biles se mostró muy contundente cuando se le preguntó si dejaría a su hija formar parte del programa de gimnasia de Estados Unidos.

"No, ya que no me siento lo suficientemente cómoda. Fue muy difícil para mí incluso decirlo en voz alta. Sabía que me afectaría a mí y a mis padres", explicó Simone Biles.

Larry Nassar fue condenado a 175 años de cárcel por abusar de, al menos, 100 niñas y mujeres, incluidas gimnastas que formaban parte del equipo olímpico.