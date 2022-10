Saltos increíbles a 20 metros de altura: así es el evento de ciclismo extremo más espectacular el mundo

Atención a los abismos, en las terroríficas laderas del desierto de Utah han competido los mejores riders que no han dudado en lanzarse sin pensárselo a hacer las mejores acrobacias. En la Rampeich se han vuelto a superar todos los límites del ciclismo.

Bicicleta en mano, se necesita mucho valor para saltar a 20 km de altura y marcarse los mejores trucos pero en el evento más espectacular el mundo del 'Mountain Bike Freeride' podemos esperar de todo.

"Es algo impresionante cuando estás ahí, no se puede explicar con palabras", ha explicado el ganador de la prueba, Brett Rheder.

Rheder ha sido el ganador de esta edición al convencer al jurado con los mejores trucos: "No tenia muy claro que iba a pasar este año porque por motivos personales no estaba al 100% pero salí no buscando ganar y lo he logrado", aseguró.

Muy de cerca le siguió el polaco Godziez que se atrevió con los desniveles de este cañón en el desierto de Utah: "Dudé mucho si hacer el 360 en la primera vuelta o segunda. Tienes que decidir en milésimas de segundos, pero me salió bien" explicó.

Buena competición también para el cuatro veces campeón, Brandon Semenuk, dejó con la boca abierta por sus trucos: "Siempre me voy teniendo la sensación de que el riesgo, ha merecido la pena", dice. Un evento con los riders más salvajes del mundo.