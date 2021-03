Salen a la luz las cartas de acoso al surfista Mick Fanning: "Te mataría, pero te quiero mucho"

Un año después de la detención de Sarah Foote, la chica de 39 años que acoso al surfista profesional Mick Fanning, han salido a la luz las cuatro cartas que la chica escribió al tres veces campeón del mundo de surf.

Un capítulo para olvidar en la increíble vida del surfista australiano, que llegó a sufrir el ataque de un tiburón mientras competía en una prueba de la WSL en Sudáfrica.

Sarah Foote fue detenida por la policía cuando trataba de entrar en la casa de Fanning en Tugun, en la Gold Coast australiana. También estaba acusada de haber enviado cartas amenazantes al surfista y de haberle perseguido entre el 29 de nero y el 4 de febrero.

Las terribles amenazas en las cartas dirigidas a Fanning

Ahora esta cartas, cuatro en concreto, han salido a la luz y se ha podido comprobar algunas de las amenazas que Sarah Foote dirigió contra Mick Fanning.

"A veces me gustaría matarte para terminar con nuestra miserable tontería, aunque no quisiera poner fin a nuestros mejores momentos. Porque te quiero mucho y me gustaría saber también qué nos deparará el futuro a los dos", se puede leer en uno de los fragmentos de una de las cartas.

Otras de las inquietantes frases de dichas cartas que ha visto la luz son: "realmente eres una persona muy extraña", "puedo ser una auténtica perra", "me gusta mirar tus fotos, especialmente las de tu libro, sé que sabes lo que acabo de hacer..." o "conocí a una asesina de niños que ahogó a su bebé, pasó un año en un hospital psiquiátrico y luego la soltaron para que asesinara a otro niño".

Sarah Foote fue condenada a 15 meses de prisión con libertad condicional, poniendo fin a este negro y turbulento episodio en la vida del tres veces campeón del mundo de surf, Mick Fanning.