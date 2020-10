Polémica en el ayuntamiento de Bonrepós i Mirambell por la actuación de una 'pole dancer': ¿deporte o un espectáculo que cosifica a la mujer?

Tremenda polémica en la localidad valenciana de Bonrepós i Mirambell a raíz de una actuación de 'pole dance' con la que la Asociación de Comercio de esta localidad decidió abrir su III edición de la Gala del Comerç.

La actuación fue realizada por la gimnasta Claudia Poveda, que se ha defendido ante las críticas de los partidos de la oposición al espectáculo, que consideran "cosifica" a la mujer.

"Soy una deportista y lo he sido toda mi vida. He trabajado en el circo y hago espectáculos aéreos con telas. Mi intención era promocionar este deporte en el municipio, dar algunas clases, y pensamos que esta era un buena manera. Entiendo que es la primera vez que se hace una actuación así, pero hay que romper estereotipos; no todas las 'pole dancer' somos 'striper'. En este deporte, por sus características, hay que llevar poca ropa", explica Poveda.

Críticas de Compromis por la polémica actuación

¿Deporte o espectáculo? Ese es el gran debate que ha propiciado la actuación de la gimnasta local. El grupo municipal de Compromís considera que en la actuación se ha "cosificado" a la mujer.

"Queda claro que no es una exhibición deportiva ya que el vestuario tendría que haber sido diferente", ha denunciado Rosella Antolí, portavoz de Compromís.

"Entendemos que no es adecuado cosificar a la mujer en ningún espectáculo y que es deber del Ayuntamiento como comprometido con la igualdad evitar que las asociaciones que reciben subvención pública inviertan ese dinero en actividades que van en contra de lo que se ha firmado", asegura Antolí.

La Asociación de Comerciantes y Empresarios se defiende: "El objetivo era el de fomentar este deporte"

Pero desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Bonrepòs i Mirambell se defienden y aseguran que "el objetivo era el de fomentar este deporte".

"Cada año, en la gala, se hace un pequeño espectáculo para comenzar y la gimnasta Claudia Poveda se ofreció a hacer una exhibición. Nos propuso un aéreo con telas pero la infraestructura necesaria era demasiado complicada y optamos por este otro", ha indicado Pascual Lluch, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Bonrepòs i Mirambell.

"Nadie ha dicho nada, ni lo han considerado como un espectáculo sexual, al revés, ha despertado admiración, y lo que están haciendo desde Compromís es estigmatizar a una persona del pueblo", ha denunciado Lluch.