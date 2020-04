El peculiar entrenamiento de Blanca Manchón, campeona del mundo de windsurf, en la piscina de su casa

El confinamiento por el coronavirus ha frenado a todos los deportistas, confinados como el resto de la población en sus casas. Hay algunos que se buscan la vida y entrena con cintas de correr o pequeños gimnasios. Incluso los arqueros montan sus propios campos de tiro en casa.

Pero otros deportistas tienen más complicado poder entrenarse. Es el caso de Blanca Manchón, deportista española que compite en vela en las clases Mistral y RS:X.

A falta de mar para entrenar, Blanca ha decidido meter su tabla y su vela en la piscina de casa. Y lo ha hecho por una buena razón, que ella misma explica.

"Me sirve para no perder los callos en las manos. Nosotros, los windsurfistas, tenemos siempre las manos llenas de callos de agarrar la botavara y si no los tuviera haciendo perdería el callo y la próxima vez que me meta en el agua tendría ampollas", indica Blanca.