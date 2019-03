La patinadora Elizabet Tursynbaeva hace historia al convertirse en la primera mujer que ejecuta un cuádruple 'salchow'

La rusa Alina Zagitova, de 16 años, campeona olímpica y europea de patinaje artístico sobre hielo, logró la triple corona y puso la guinda a su historial al proclamarse este viernes en Saitama (Japón) campeona del mundo.

"That's a game changer!" Kazakh skater lands first quadruple Salchow.🌏👏🇰🇿#Kazakhstan's Elizabet Tursynbaeva became the first woman to land a quadruple jump at the worlds.🥈#WorldFigure2019https://t.co/iJekrRgOX2#WorldFigure #amazing pic.twitter.com/EsULimbE2m