Sergio García arranca su participación en el British con dificultades y alejado de la cabeza

El golfista español Sergio García se dejó gran parte de sus opciones en el Abierto Británico en la primera jornada del tercer 'Grand Slam' de la temporada, a ocho golpes de la cabeza que marcan empatados en menos cinco los estadounidenses Jordan Spieth, Brooks Koepka y Matt Kuchar, mientras que Rafa Cabrera Bello y Jon Rahm terminaron bajo par.

El campeón del Masters no tuvo un buen día este jueves en su 'major' preferido. Al de Borriol se le atragantó el Royal Birkdale, primero incapaz de sacar partido del 'putt' y después complicándose desde la salida y golpes a media distancia. No encontró su juego un Sergio que comenzó ya con 'bogey' en el primer hoyo y no encontró 'birdies' hasta el 17 y 18.

Se le escaparon los 'putts' en la primera vuelta y llegó a ponerse cinco golpes sobre par con un doble 'bogey' en el 16. El castellonense maquilló su mal estreno en los dos últimos hoyos para quedarse finalmente en más tres, obligado a la gesta con la previsión de lluvia para la segunda jornada. Mal le fueron también las cosas a un Pablo Larrazábal que se estrenó con un más dos.

Las buenas noticias para las opciones españolas las pusieron Cabrera Bello y Rahm. El canario mantuvo el nivel de su reciente victoria en Escocia, acertado con las calles y el 'putt' para salir dos bajo par de la primera vuelta. El de Las Palmas encadenó de nuevo 'birdies' para darse la opción de asaltar la cabeza pero en el 17 lo rozó y en el 18 se dejó un golpe que le llevó a los menos tres, a dos del trío de líderes.

El bueno momento de Rahm también quiso relucir. Al reciente campeón en Irlanda no le acompañó la fortuna, con los 'bunkers' del 7 y 16, pese a lo cual firmó uno de los golpes de la jornada, bordeando el contorno del obstáculo de arena, para darse la opción de 'eagle' en el 15. La remontada del de Barrika estuvo cerca de torcerse con una penalización de dos golpes en el 17 que no llegó a confirmarse, cerrando con un buen -1.

Sensaciones dispares en el golf español como las que repartió Royal Birkdale en el resto de aspirantes. El temido recorrido inglés comenzó húmedo y con viento, condiciones que fueron cambiando con la entrada del sol.

El primero y más madrugador en buscar el asalto a la cabeza fue el local Ian Poulter. El británico terminó con menos tres, pero pronto llegó el ejército americano para bajar su tarjeta.

Y es que venían fuertes Spieth, Koepka, Kuchar y un Charley Hoffman que terminaría cediendo. Spieth, número tres del mundo y ganador de dos 'grandes', se alzó a lo más alto con los seis hoyos que tenía por delante cuando terminó Poulter. Cinco 'birdies' sin fallo para el de Texas mientras Koepka venía mejorando con una inspiración que le dio incluso la opción de liderar en solitario.

Kuchar por su parte amasó su menos cinco en los primeros nueve hoyos. Una máquina de embocar que contrastó con los problemas de Phil Mickelson, incapaz de hacer un 'birdie' terminando en más tres. Tampoco tuvo un buen estreno el número uno del mundo, Dustin Johnson, uno por encima del par, o Rory McIlroy, quien eso sí salvó otro más uno con cuatro 'birdies' en las segunda vuelta para recuperar la confianza perdida con los últimos cortes fallados.

CLASIFICACIÓN TRAS LA PRIMERA JORNADA:

1. Jordan Spieth (USA) 65 (-5)

Brooks Koepka (USA) 65

Matt Kuchar (USA) 65

4. Paul Casey (GBR) 66

Charl Schwartzel (RSA) 66

T6. RAFAEL CABRERA BELLO 67

26. JON RAHM (ESP) 69.

79. PABLO LARRAZABAL (ESP) 72

90. SERGIO GARCIA (ESP) 73.