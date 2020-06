Óscar Husillos, a su llegada a España: "Fue un momento muy duro pero me voy a recuperar"

Óscar Husillos, ganador del oro en 400 metros en el Mundial de atletismo en pista cubierta de Birmingham y posteriormente descalificado, ha explicado que la penalización "era clara y justa", según ha comentado al llegar a Madrid.

"Se peleó hasta el final por la recalificación, pero no prosperó y hay que asumirlo", ha manifestado el palentino, que actualmente ostenta el récord de España de 200, 300 y 400 metros lisos.

En la prueba, además de hacerse con el oro, batió los récords de España y Europa, igualmente nulos tras conocerse su descalificación.

"No me podía creer lo que estaba sucediendo. Fue un momento muy duro pero del que me voy a recuperar, lo tengo más que claro", ha expresado Husillos.

"Queda mucho camino por delante, soy joven todavía. Ahora el objetivo es el campeonato de Berlín", donde en agosto se celebrará el campeonato europeo al aire libre. "Espero que allí pueda subir al podio, el deporte me debe algo bastante grande", ha manifestado.