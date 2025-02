Ana Peleteiro: "No me arrepiento en absoluto de las decisiones que he tomado"

Ana Peleteiro vive uno de sus mejores momentos. Arrasó en el campeonato de España con su dominio en el triple salto y ahora se enfrenta al campeonato de Europa con las expectativas por todo lo alto.

"Llegar al Europeo como líder es una presión añadida, por supuesto"

Después de conseguir el oro en el campeonato de España, la atleta española parte como favorita para triunfar en el Europeo indoor: "Llegar al Europeo como líder es una presión añadida, por supuesto, pero a la vez es como un plus de creértelo: decirte a ti misma que puedes ser campeona de Europa otra vez".

Y es que la saltadora gallega, bronce mundial en pista cubierta el año pasado y campeona de Europa en 2019 bajo techo, se perfila como una de las principales bazas españolas en el medallero en Apeldoorn.

Cambio de 180º

Pero antes de viajar a los Países Bajos a revalidar su título, la de A Coruña ha querido contarnos en Antena 3 Deportes cómo está después de darle un giro de 180 grados a su carrera y haber cambiado de entrenador: "Se me pasó más veces por la cabeza el 'si no lo hago me voy a arrepentir toda mi vida' que todo lo contrario. No me arrepiento en absoluto y estoy súper contenta con las decisiones que he tomado, tanto el cambio de pierna como elegir a Benjamín de entrenador...".

"El motivarte a ti misma, decirte que sí puedes, abrazar el miedo... te da fortaleza"

Una Ana transformada que tiene clara la importancia del trabajo mental: "El motivarte a ti misma, decirte que sí puedes, abrazar el miedo... te da fortaleza".

Lo hace antes de saltar, donde no deja indiferente a nadie... ni siquiera a su hija: "Ella lo acabará normalizando, mi madre compite, en la pista está un poco loca pero en casa también. Hacemos el loco juntas. Sobre todo me digo mucho a mí misma: disfruta, disfruta...".

¿Retirada?

Con la retirada lejos de su cabeza, Peleteiro de momento quiere seguir compitiendo: "Seguir disfrutando, mantenerme con salud... e ir a todos los campeonatos internacionales de la mejor forma posible. Y ojalá volver de los campeonatos con el mayor de los éxitos".

