Las víctimas de Larry Nassar cuentan cómo les engañaba: "Me dio una servilleta de Londres 2012 firmada por los gimnastas..."

Las víctimas de Larry Nassar han desvelado cómo les engañaba el exmédico para acercarse a ellas en una nueva jornada de juicio, que quedará visto para sentencia este miércoles. Mientras, la Federación estadounidense de Gimnasia va perdiendo patrocinadores conforme se conocen más datos del caso.

Mientras tanto, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos pierde patrocinadores a la vez que se conocen nuevos detalles del caso. Y es que las víctimas también culpan a las instituciones: "¿Dejábais merodear a Larry porque era buen médico? ¿O era por competir lesionadas y así ocultar vuestros secretos?", narra una de las gimnastas.

Además, las víctimas también relatan que se autolesionaban para no volver al famoso rancho donde sucedió todo: "Me golpeé la nuca contra la bañera para no volver".