Demanda contra los Houston Texan por parte de sus excheerleaders: "Fuimos amenazadas y avergonzadas por 7,25 dólares la hora"

Cinco exanimadoras demandaron a los Texans de Houston alegando que el equipo no las compensó como exige la ley y las sometió a un ambiente de trabajo hostil en el que fueron hostigadas, intimidadas y obligadas a vivir con miedo.

La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Houston, acusa a la franquicia de pagar a las mujeres menos de los 7,25 dólares por hora que les prometieron.

Agrega que no las compensaron por hacer apariciones públicas ni por realizar otras tareas relacionadas con sus trabajos y además que el equipo creó un lugar de trabajo en el que las mujeres fueron amenazadas con ser despedidas si se quejaban.

En conferencia de prensa, Hannah Turnbow indicó: "Mis compañeras y yo fuimos tratadas como las más bajas entre las más bajas".

"A los Texans se les pagaron miles de dólares para que nos presentáramos en varias instalaciones de todo Texas, pero no nos proporcionaron seguridad ni transporte", agregó.

Recordó que después de sufrir rasguños en un hombro cuando fue atacada por un aficionado durante un partido, el equipo le dijo sólo "resiste". Una de sus excompañeras, Ainsley Parish, dijo que fueron "acosadas e intimidadas por sólo 7,25 dólares la hora".

El equipo inmediatamente dio a conocer su posición al respecto a través de su portavoz Amy Palcic, quien dijo que los Texans constantemente evalúan el programa de animadoras y hacen cambios "según sea necesario para que el programa sea agradable para todos".

"Estamos orgullosos de nuestro programa de animadoras y hemos tenido cientos de mujeres que han participado y disfrutado de su experiencia a la vez que han tenido un impacto positivo en la comunidad local".

Gloria Allred, abogada de derechos de la mujer y que representa a las 'cheerleaders', indicó que a sus clientes se les pagaba "muy poco o nada" por la mayor parte del trabajo que hacían debido a su género.

Indicó que "el dueño de los Texans, Bob McNair, puede encontrar entre su presupuesto de cientos de millones de dólares dinero suficiente para pagarles a estas mujeres un salario justo, en vez del mínimo".

Allred decidió no dar a conocer qué busca la demanda, pero indicó que planea presentar la próxima semana una carta al comisionado de la NFL, Roger Goodell, en la que le pide que revise las quejas que sus clientes y animadoras de otros equipos hacen sobre sus condiciones de trabajo.

Esta es la segunda demanda presentada contra los Texans, luego de que tres ex animadoras entablaron una en el tribunal federal de Houston, acusándolos de no pagarles el salario mínimo, no pagar salarios por horas extras.