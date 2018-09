Álvaro de Arriba gana el bronce en los 800 metros del Europeo en pista cubierta

El salmantino Álvaro de Arriba dio al equipo español la tercera medalla en los Europeos en pista cubierta al conseguir la de bronce en 800 con una marca de 1:49.68, seguido de Daniel Andújar, mientras que el plusmarquista español, Kevin López, llegó sexto con un pinchazo en el isquio.

Por primera vez había tres españoles en una final europea de 800 metros y los tres partían con esperanzas de podio aunque señalaban como favorito sin discusión al polaco Adam Kszczot, que buscaba su tercera corona consecutiva y la encontró con 1:48.87. Kevin y Álvaro recorrieron en cabeza la primera mitad de la carrera, pasando el 200 en 27.02 y el 400 en 56.45, pero ahí se complicó la prueba, cuando todos empezaron a mostrar sus cartas.

López sintió un pinchazo en el isquio y se fue atrás. Antes del toque de campana ya estaba descartado, y en el último giro De Arriba sufrió un trompicón que a punto estuvo de mandarlo a la lona, pero no perdió el equilibrio y tuvo fuerzas para llegar tercero, perseguido por un Dani Andújar que acabó muy fuerte.

"No me lo llego a creer, como no me creía cuando fui a los Juegos de Río. Feliz sobre todo por mi entrenador (Juan carlos Fuentes), porque gracias a él estoy aquí. He llegado pensando que estaba para plata. He estado a punto de caerme pero he salido bien en la última recta. Contento con el bronce, aunque sabiendo que tenía la plata en las piernas", comentó Álvaro. "El 27 de enero puse en una red social: No estaría trabajando tan duro si no pensara que puedo ser campeón de Europa, y aquí está el resultado. Esto también va para Salamanca, mi casa", añadió.

Kevin López, plusmarquista español y medallista de plata en 2013 y de bronce en 2011, lamentó el contratiempo físico: "Los isquios no funcionaban, he notado un pinchazo y sin cambio en el 800 no haces nada. Mi objetivo aquí era una medalla, pero ha pasado esto y ya está".

Andújar argumentó que "así son las carreras de 800" y declaró que había sido "una experiencia preciosa". "Venía con fuerzas, pero he tenido un trompicón. Enhorabuena a Álvaro por su merecida medalla. El 800 español está en lo más alto de Europa", comentó.