Óscar Sevilla, el ciclista de la eterna juventud, sigue subido a la bicicleta a los 44 años

Óscar Sevilla siempre será un mito del ciclismo español, pero no sólo por lo conseguido en la carretera, sino también, porque a sus 44 años sigue subido a la bicicleta. En definitiva, es uno de esos deportistas que parece haber bebido de la fuente de la eterna juventud.

Este ciclista, español de nacimiento pero colombiano de adopción, lleva compitiendo más de 20 años. Lo hace, aunque sabe que no está bien, porque sigue "disfrutando mucho" cuando se sube a la bicicleta.

En estos 22 años he tenido buenos y malos momentos. "Pero sé, que cuando no estoy en el mejor momento me toca pasar por un periodo de calma y tranquilidad", asegura el ciclista, que ahora vive en Colombia. Lleva una década viviendo en el país sudamericano y allí, es donde a día de hoy sigue entrenando y compitiendo.

La rutina de Óscar Sevilla

Óscar Sevilla es claro a la hora de contar cómo divide su tiempo: "Entreno de octubre a enero y el resto de meses me dedico a montar en bici con mis amigos", confiesa.

Además, asegura que el buen clima durante todo el año es uno de los motivos por los que, ahora vive en Colombia. Además, dice que puede entrenar en puertos, que le permiten mantenerse en forma.

Tanto es así, que para muchos está hecho un chaval. Ciclistas como Egan Bernal le han confesado, que creen que todavía podría competir el Tour.

Una carrera llena de éxitos

En su carrera deportiva, Óscar Sevilla ha cosechado muchos triunfos. Ha ganado muchas clásicas, y la Vuelta a Asturias y a Cataluña, entre otras.