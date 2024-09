Muere Dickson Ndiema, el exnovio de Rebecca Cheptegei que prendió fuego a la atleta olímpica

Dickson Ndiema Marangach, el hombre que presuntamente prendió fuego a la corredora de maratón olímpica Rebecca Cheptegei el domingo pasado, ha muerto este martes a causa de las heridas que sufrió en el ataque a la atleta ugandesa.

Cheptegei, de 33 años, murió la semana pasada en un hospital en Eldoret, Kenia, días después de sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo cuando su exnovio, el también atleta Dickson Ndiema Marangach, le arrojó gasolina y le prendió fuego en mitad de una discusión.

Ndiema, al rociar a Cheptegei con gasolina, sufrió quemaduras importantes por las que tuvo que ser trasladado de urgencia al mismo hospital, donde la policía keniana dijo que sería detenido una vez que se hubiera recuperado de sus heridas. No obstante, al final el atleta no ha conseguido sobrevivir.

Ambos pasaron días en estado crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos de ese Hospital Universitario en el oeste de Kenia. Finalmente, Cheptegei murió el miércoles por la noche de la semana pasada tras tres días de agonía.

Le prendió fuego con una cerilla

El jefe de la policía local, Jeremiah ole Kosiom, reveló que su exnovio le prendió fuego durante una acalorada discusión por una disputa de tierras.

Al parecer, Ndiema entró en su casa mientras ella y sus dos hijos estaban en la iglesia. Cuando supuestamente le prendió fuego con una cerilla, él también acabó envuelto por las llamas y fue trasladado de urgencia al hospital.

El diario de Kenia 'The Standard' publicó el testimonio de las hijas de 9 y 11 años de Cheptegei, testigos del ataque sobre su madre: "Él me dio una patada mientras intentaba correr para ayudar a mi madre. Inmediatamente grité pidiendo ayuda, vino un vecino que intentó apagar las llamas con agua pero no fue posible".

El presidente de la Federación de Atletismo de Kenia, Jack Tuwei, denunció la agresión durante la presentación de la maratón de Nairobi: "El incidente que ha sufrido nuestra atleta de Uganda es verdaderamente desafortunado y triste porque no se puede herir a alguien por discrepancias sobre una propiedad, especialmente a una pareja. Como federación, lo condenamos enérgicamente porque así no es como debemos vivir".

Luto en el Olimpismo

El presidente del Comité Olímpico de Uganda, Donald Rukare, compartió la triste noticia del fallecimiento de Cheptegei en su cuenta de 'X': "Nos hemos enterado del triste fallecimiento de nuestra atleta olímpica Rebecca Cheptegei OLY tras un brutal ataque de su novio. Que su dulce alma descanse en paz y condenamos enérgicamente la violencia contra las mujeres".

"Este fue un acto cobarde y sin sentido que ha supuesto la pérdida de un gran deportista. Su legado seguirá perdurando", denunciaba con el mensaje.

