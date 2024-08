Muere un alpinista valenciano al subir la montaña más alta de Kazajistán

Javier Botella de Maglia era un médico de Valencia que, en sus tiempos libres, disfrutaba de hacer escalada. Es durante esta actividad que tanto le gustaba hacer cuando ha perdido la vida.

Este pasado sábado se ha conocido la noticia del fallecimiento del médico durante el ascenso de la montaña Khan Tengri, la montaña más alta de Kazajistán. Se trata de una cumbre de 7.010 metros de altura ubicada en la cordillera de Tian Shan.

La noticia ha transcendido tras un comunicado de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias donde ha comunicado la muerte de este médico. "El GdT de SEMES de Emergencias en montaña y medio natural, quiere expresar sus condolencias por la pérdida del Dr. Javier Botella de Maglia. Ayer día 3 de agosto de 2024, conocíamos esta triste noticia. Javier, miembro honorífico de este grupo de trabajo desde su fundación ha sido un gran apoyo estos años y un espejo en el que mirarnos. Los profesionales de la medicina de montaña española y sobre todo valenciana, debemos estar eternamente agradecidos por sus aportaciones y por abrirnos tantos caminos. Desde el GdT SEMES Montaña enviamos nuestro apoyo a la familia, amigos, compañeros y allegados. Descansa en paz y que la tierra te sea leve".

El hospital valenciano de La Fe ha querido despedir también al médico: "Despedimos con gran tristeza a nuestro gran amigo y colega, Javier Botella, médico intensivista excepcional y amante de las montañas. Te extrañaremos profundamente. Que encuentres paz en las alturas que siempre amaste. Hasta Siempre".

El medio 'Levante', ha especificado que, por el momento, no se ha facilitado más información sobre lo ocurrido. Sin embargo, señalan que varios medios especializados en el tema de la escalada, reflejan que en la misma montaña donde ha muerto Botella, falleció el pasado 29 de julio otro alpinista ruso, Aleksey Smirnov, tras ser alcanzado por dos avalanchas. El desprendimiento en este caso afectó a cuatro escaladores, tres de ellos sobrevivieron pero Smirnov murió.

Montaña Khan Tengri

Esta zona pertenece a la cordillera Tian Shan, que se ubica en la frontera ubicada entre China, Kazajistán y Kiriguistán. Se eleva unos 7.000 metros. Es la montaña más alta de Kazajistán, la segunda más alta de la cordillera de Tian Shan y la tercera de Kirguistán. Está cubierta de nieve y hielo.

Muere escalando

Arnau Brossa Gonzalo es otra víctima de este arriesgado deporte. Se trataba de un joven investigador de la USC que, escalando en Santiago hace poco más de un mes, sufrió un accidente que lo dejó en estado muy grave. Murió finalmente en julio. No logRó superar las heridas causadas por la caída a una altura de ocho metros en el rocódromo The Other Climb.

Lo confirmó el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, grupo al que pertenecía el fallecido: "El IGFAE lamenta comunicar el fallecimiento de Arnau Brossa Gonzalo, investigador postdoctoral que trabajaba en el experimento LHCb. Arnau falleció en Santiago de Compostela este domingo 21 de julio de 2024 debido a las complicaciones producidas por un accidente de escalada".

