Zarco se proclama campeón del mundo de Moto2 por la retirada de Rabat en Japón

Johann Zarco no necesitó ni tan siquiera disputar la carrera de Moto2 del Gran Premio de Japón en el circuito de Motegi para proclamarse campeón del mundo de la cilindrada al anunciar en los primeros libres su retirada el que era su máximo rival, el español Tito Rabat. Aunque recibió la autorización médica para disputar la primera jornada de entrenamientos, el campeón del mundo de Moto2 en 2014 se dio cuenta rápido de que no iba a poder rendir al máximo ya que si bien la lesión no le dolía, el esfuerzo en las frenadas cargó demasiado sus muñecas.

Aunque Zarco contaban con muchas opciones matemáticas de proclamarse campeón del mundo en Motegi, la baja de Rabat, que se fracturó el radio de su brazo izquierdo el pasado lunes cuando se entrenaba en el circuito de Almería, le ha allanado el camino al piloto francés, quien de esta manera consigue su primer título mundial a los 25 años.

Johann Zarco se puede considerar el campeón de la perseverancia y la regularidad, pues es el único piloto que ha logrado puntuar en todos los grandes premios de la temporada y con ello sucede en las estadísticas de los campeones franceses a su compatriota Mike di Meglio, campeón del mundo de los 125 c.c. en 2008.

Zarco comenzó su singladura mundialista precisamente en la categoría de 125 c.c. un año después del título de Di Meglio, en 2009, aunque su llegada al campeonato no resultó fácil para nada de no ser por el apoyo incondicional de su máximo valedor, Laurent Fellon.

Como casi todos los pilotos del mundial, Zarco comenzó a disputar competiciones de minimoto, donde logró el subcampeonato en las dos competiciones europeas que disputó en 2005 y 2006. Ya en el campeonato del mundo, Johann Zarco acabó vigésimo su primera temporada para dar el salto al WTR en 2010, cuando se clasificó entre los diez primeros en varias ocasiones y fue undécimo en la general final.

Su pilotaje no pasó desapercibido para algunos de los gurús del campeonato y así fue como se fijó en él el finlandés Aki Ajo, uno de los grandes forjadores de campeones de la competición. En 2011 Zarco se unió al equipo del finlandés y protagonizó una memorable temporada en el octavo de litro, peleando hasta la última carrera por el título mundial con el español Nico Terol, que finalmente le derrotó para adjudicarse el último título de la extinta categoría de dos tiempos.

Zarco subió al podio en once ocasiones y alcanzó su primera victoria precisamente en el Gran Premio de Japón de 2011. En 2012, el piloto natural de Cannes pasó a Moto2 de la mano de la escuadra JiR Team al manillar de una Motobi, con la que protagonizó buenas carreras y fue el Mejor Debutante del Año, pero no contento con el rendimiento de su moto optó por aceptar la oferta de IodaRacing Project para correr con una Suter en 2013 y subió al podio en Mugello (Italia) y Valencia.

Un año después cambió nuevamente de categoría para pilotar en la nueva escudería Caterham una Suter junto al estadounidense Josh Herrin, con resultados no demasiado alentadores para el piloto francés, quien optó un año después, en 2015, por regresar junto a Aki Ajo, escuadra en la que al final ha logrado el anhelado objetivo de proclamarse campeón del mundo.