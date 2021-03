Alicia Sornosa, la historia de la primera mujer hispana en dar la vuelta al mundo: "Me cambio la forma de ver la vida"

Alicia Sornosa fue la primera mujer hispana en dar la vuelta al mundo. Lo hizo pilotando una moto y ahora cuenta su emocionante aventura en un libro de experiencias que ella misma ha llamado 'Toda aventura comienza con un sí'.

Ella se subió a su moto, una Ducati Scrambler, y se fue a dar la vuelta al mundo, sola ante la aventura. durante su viaje pasó por multitud de experiencias, unas mejores que otras, para terminar completando la hazaña y convertirse en pionera.

"Era freelance y me estaba quedando si colaboraciones en las revistas, y hacer algo diferente me serviría para reinventarme un poco", explica Alicia a Antena 3 Deportes.

"Con lo que hice rompí una lanza y salió a la luz que las mujeres solas podíamos ir en moto y que no nos pasaba nada", asegura Alicia.

Todas estas experiencias las relata en su libro, llamado 'Toda aventura comienza con un sí' por razones obvias. Ella es una aventurera y le apasionan los retos. Desde 2011 ha estado recorriendo el mundo con su moto.

"Me cambio la vida, me cambio la forma de ver la vida. Los problemas no te entran en el casco, se quedan fuera: esa sensación de paz, de libertad...", reconoce Alicia.

La motera cuenta experiencias como la inundación sufrida en Etiopía y también da consejos para planificar viajes de la mejor manera. Alicia Sornosa ha creado escuela en el motociclismo, un deporte en el que aún existe más presencia masculina.