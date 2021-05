El sufrimiento de Pedro de la Rosa en un Eurofighter: "No veo nada, hay que aguantar"

El expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa ha cambiado el monoplaza por un caja del Ejército del Aire. ¿Pasó miedo? Sabe lo que es ponerse a casi 400 km/h en un monoplaza, pero ahora se ha atrevido a pilotar un Eurofighter. El momento de mayor exigencia llegó cuando dio una vuelta completa, aguantando entre gritos las indicaciones del instructor: "Aprieta las piernas como te he dicho, ¡aprieta el culo! Intenta girar la cabeza. Da igual dónde está el cielo y dónde está la tierra".

Fuerzas de 8G, 'loopings', giros y más de 1000 km/h hicieron que De la Rosa, acostumbrado a grandes velocidades y las presiones de un Fórmula 1, acabase gritando: "No veo nada, hay que aguantar. Estoy jodido ahora, eh. Se me ha ido la sangre al a punta del pie".

"Los párpados se me caían"

Más relajado, reflexionaba sobre una experiencia para la que ha tenido que pasar los mismos tests psicológicos y físicos que los pilotos de nuestro Ejército: "Ha habido un momento que veía negro. Los párpados se me caían, la mandíbula a los pies... Ha sido lo más bestia que he hecho en mi vida". Y no es para menos: el Eurofighter es el avión de combate más veloz.