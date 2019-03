Simeone: "Según ustedes estamos muy mal, y según yo estamos bien"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo que se va "muy contento" con el equipo, a pesar del 1-1 con el Girona, valoró que según la prensa su conjunto está "muy mal", pero según él está "bien" y apuntó que es "raro tener que explicar una situación", los cambios, "porque la gente va detrás del resultado".

"Para mí, estamos muy bien. Para mí, el partido fue muy bien jugado, tuvimos controlado al rival, que es un rival peligroso que te lleva a jugar de una manera incómoda, y jugamos controlando la mayor parte del partido. Está claro que el gol les dio la posibilidad de empatar y, en base a nuestra desesperación de querer ganar, de tener ocasiones. Me quedo con una sensación positiva. Hay veces que las cosas salen mejor, como en Eibar, y en una jugada rara aparece el empate de ellos", declaró en rueda de prensa.

Cuando empató Portu para el Girona, el técnico ya había sustituido a Diego Costa y a Griezmann. "Es raro tener que explicar una situación porque la gente va detrás del resultado. Costa estaba con unas molestias en el aductor ya en el primer tiempo y preferí sacarlo para que no se lesione. Con Griezmann entendí que el partido estaba controlado y que la presencia de Koke, uno de los mejores jugadores del fútbol español, nos diera una mano en el medio para encontrar más las carreras de Gameiro. La gente que pregunta por qué salieron estará enojada porque quería ganar", añadió.

Simeone, que expuso de Griezmann que hizo un partido "muy bueno", marcó el gol, "participó en muy buenas conexiones ofensivas con Correa y Diego Costa", y es el "mejor futbolista" del equipo "enganchando de mediocampo con los delanteros", remarcó que su equipo tuvo luego oportunidades después del empate de su rival.

"Creo que tuvimos la de Thomas, que tira el centro y cruza todo el área chica, la de Gimenez... Eso son situaciones de gol contra un equipo que ya defendía muy bien esperando nuestra desesperación para ganar el partido. Yo me voy muy contento", enfatizó el técnico.

"Cuando vos pierdes 2-1 con el Sevilla y cuando empatas 1-1 con el Girona, cualquier explicación que yo quiera transmitir no va a alcanzar. Del 72, que fue el gol de Portu, hasta el 90 hemos jugado los minutos que quedaban, salvo los tres posteriores al gol, siempre en el campo rival. La pregunta apunta a una crítica que yo no veo. No se ganó y el Atlético de Madrid, obviamente, necesita ganar", señaló.

El conjunto rojiblanco se juega el pase a las semifinales de la Copa del Rey frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y con un 1-2 en contra del choque de ida. "El Sevilla está muy bien", destacó, "recuperó energías positivas acá en el Wanda y ganó muy bien en la cancha del Espanyol. Nos encontramos con un equipo que está en ascenso y con un entrenador nuevo que eso influye muchísimo. Nosotros, según ustedes, estamos muy mal y según yo estamos bien".