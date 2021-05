Red Bull señala al Alpine de Fernando Alonso tras ser puesto en cuestión su alerón: "Ellos también se verán obligados a hacer cambios"

Un año más la polémica sobre un elemento de un monoplaza centra los debates y la polémica del paddock. En el 2020 el debate se centro sobre el DAS de Mercedes y ahora se discute sobre la legalidad del alerón flexible de Red Bull.

Muchos apuntan a esta pieza como clave en el rendimiento de Max Verstappen en el inicio del Mundial de F1, La FIA ya ha advertido a la escudería de las bebidas energéticas por este elemento técnico. Y desde Mercedes, el gran rival de Red Bull en la lucha por el título, opinan que el alerón trasero del RB16B cuenta con una flexibilidad que podría estar incumpliendo con el reglamento de la FIA, es decir, una ayuda ilegal que mejoraría la aerodinámica del Red Bull.

La cuestión es que ese mismo alerón es el que usa el Alpine de Fernando Alonso y Esteban Ocon o el Alfa Romero. Por eso Heltmut Marko, asesor de Red Bull y la persona que dirige desde atrás los hilos de la escudería austriaca ha pasado al contraataque y ha señalado a Alpine y Alfa Romeo.

"Hay un nuevo criterio sobre la carga aerodinámica. Es lo que pasa cuando se introducen normas nuevas y los equipos descubren áreas confusas. No obstante, no somos los únicos, ya que esto afectará a otros equipos. Tanto Alpine como Alfa Romeo están usando alerones traseros que se flexionan a alta velocidad. Ellos también se verán obligados a hacer cambios", aseguró Marko en declaraciones a Motorsport-Magazin.

Helmut Marko: "Esto no es un inconveniente que sea decisivo para el Mundial"

Helmut Marko apunta a Mercedes como el responsable de que su alerón esté en tela de juicio y en el debate dentro del paddock de la F1.

"La razón por la que nos decantamos por un alerón trasero más pequeño fue porque éramos demasiado lentos en las rectas. Después de hacerlo, Hamilton vio, mientras rodaba por detrás de nosotros, que éramos bastante rápidos al reducir la carga del alerón. Fueron dos cosas que se juntaron a la vez. Ya en el pasado tuvimos que reajustar los alerones delanteros dos o tres veces por temporada durante nuestro periodo exitoso en la Fórmula 1", explica Marko.

"Puedo asegurar que todo esto no es un inconveniente que sea decisivo para el Mundial. Nuestra lucha con Mercedes seguirá. No somos como BMW, que en el año 2008 dijeron que su plan era ser campeones del mundo el próximo año. No tenemos ese pensamiento, sino que hemos planeado actualizaciones hasta las vacaciones de verano y luego veremos dónde estamos", indicó Marko.

Esa ha sido la defensa de Helmut Marko ante el aviso de la FIA a su alerón trasero. De momento no habrá sanción pero los comisarios de la FIA vigilará al detalle el asunto en las próximas carreras.