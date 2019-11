Para Sara García, Cristina Gutiérrez y Laia Sanz la aventura del Rally Dakar 2020 en Arabia Saudí tendrá dificultades añadidas. Especialmente para Sara García, que participa junto a su novio Javier Vega: Arabia Saudí prohíbe los besos en público. "Tampoco nos vamos a poder dar las manos por la calle", nos cuentan.

Las muestras de afecto no son el único veto: la lista es larga. "Nos han pasado un folio de normas. Ni tirantes, ni pantalones cortos", nos dice Sara García.

Conducen desde hace poco

Es curioso que una competición igualitaria como el Dakar se desarrolle en un país en el que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre: "Las personas que viven allí no están acostumbradas a que una mujer se baje del coche, hasta hace muy poco no podían conducir siquiera", nos cuenta Cristina Gutiérrez.

"Si todavía hay machismo en España, allí nos va a costar un poco", reconoce Javier Vega.