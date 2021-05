Oficial: Carlos Sainz correrá el Rally Dakar 2022 con Audi

Carlos Sainz disputará el rally Dakar al volante de Audi. El piloto madrileño ha fichado por la marca alemana junto a Lucas Cruz, su habitual copiloto. Juntos intentarán volver a imponerse en desierto de Arabia Saudí durante el próximo mes de enero.

Audi ha confirmado el fichaje de ambos para el Dakar, mientras que el propio Carlos Sainz también ha emitido un comunicado: "A mis 59 años todavía tengo hambre, de lo contrario no habría aceptado este nuevo desafío. Tengo plena confianza en los ingenieros de Audi y trataré de ayudarlos con mi experiencia a desarrollar un coche rápido y exitoso. Es un proyecto fantástico y extremo. No veo la hora de probar el coche por primera vez. Lo que he visto hasta ahora me da confianza".

"Un orgullo formar parte de la familia Audi y de este apasionante proyecto. Una marca icónica, con una historia única en el mundo de los rallies que ahora se aventura al Dakar con un objetivo pionero: ganar con un coche electrificado. ¡A por ello!", ha escrito el campeón del Dakar en su cuenta oficial de Twitter.

Sainz se enfrenta al ilusionante reto de conquistar el título con la cuarta marca distinta, después de haberse proclamado campeón en el Dakar al volante de Volkswagen, Peugeot y Mini.