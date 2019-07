El periodista Jacobo Vega cuenta en Radioestadio del Motor que se han producido los primeros contactos entre Fernando Alonso y Ferrari, una situación que hace algunas semanas parecía imposible que pudiera darse pero que ahora es ya una realidad después de los últimos acontecimientos.

Una posible marcha de Sebastian Vettel, que este año ha bajado su nivel ante el recién llegado Leclerc, y las ganas del piloto español de ser tricampeón del mundo podrían facilitar que este fichaje.

Según informa Jacobo Vega en Radioestadio del Motor, no se sabe qué parte ha iniciado los contactos. Quizá Ferrari haya tomado la decisión de no seguir con Vettel y uno de los pilotos que podría estar en la terna sería Fernando Alonso, si bien al asturiano "igual no le interesa porque ya se fue de Ferrari en el año 2014 porque entendía que ahí no iba a ganar el Mundial".

No se conoce la predisposición que tiene Fernando Alonso a aceptar esa puerta abierta que le está dejando Ferrari, aunque hace unos días el español se mostró tajante de cara a la próxima temporada.

Tal vez Fernando Alonso jugaba al despiste, pero hay bastantes opciones de que regrese a la Fórmula 1 si tiene un coche con posibilidad de darle victorias y de luchar por el campeonato, y sólo hay dos monoplazas que se lo permiten: Mercedes y Ferrari.