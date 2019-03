Márquez gana en Austin con Rossi como nuevo líder tras la caída de Viñales

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sumó su quinta victoria consecutiva en el Gran Premio de Austin que se disputa en el circuito de Las Américas y la primera de la temporada 2017. La victoria permite a Marc Márquez ascender de la octava a la tercera plaza del campeonato, en el que ahora es líder por seis puntos, 56 contra 50, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) frente al español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

Dani Pedrosa sorprendió a Marc Márquez en la salida para enfilar la curva inicial del trazado americano en primera posición mientras que Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) hacía también una buena salida y se enzarzaba en una pelea de tú a tú con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), el piloto que peor salida realizó de los que ocupaban un puesto en la primera línea.

Lorenzo, que lo intentó con fuerza en esas vueltas iniciales, tuvo que ir cediendo posiciones al pasarle primero el británico Cal Crtuchlow (Honda RC 213 V), y poco después el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y su compañero de equipo, el italiano Andrea Dovizioso. Por detrás, los españoles Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que salieron desde las últimas líneas de la formación, iban remontando poco a poco posiciones con un ritmo un segundo más lento que los pilotos de cabeza de la tabla.

El francés Johann Zarco, cuarto en la quinta vuelta, se colocó tras la estela de Rossi con su primera vuelta rápida, y ambos se acercaban a Marc Márquez, quien no conseguía un punto claro para superar a Pedrosa e imponer su propio ritmo. El piloto de Repsol Honda y vigente campeón del mundo de MotoGP se dio cuenta de la situación e intentó infructuosamente poner remedio mientras por detrás Zarco y Rossi tuvieron su primer "toque" literal y el italiano tuvo que salirse del trazado para evitar la caída y regresar en la misma tercera posición.

Esa acción de Rossi en la quinta vuelta, que regresó a la pista sin perder posiciones le supuso una sanción de la pérdida de tres décimas de segundo al final de la carrera, lo que obligaba al italiano a vencer con suficiencia, como mínimo, al francés para garantizarse el podio si no podía dar caza a Márquez y Pedrosa. Márquez dio muestras más que evidentes de no querer cometer un nuevo error en forma de caída que no podía permitirse y por eso aguantó más tiempo del previsto tras la estela de su compañero en Repsol Honda, a la espera de un momento fácil y oportuno..

Ya por detrás, Pedrosa intentó en un par de ocasiones superar a Márquez, sin éxito, pero esa lucha permitió a Rossi acercarse a ellos a escasamente 1,3 segundos a falta de ocho vueltas, a partir de cuyo momento el líder del Repsol Honda tiró -vuelta rápida de carrera en la quince- y se escapó para vencer en solitario. Pedrosa y Rossi se enzarzaron en la lucha por el segundo peldaño del podio y aunque el español intentó mantener a raya al italiano, al que en realidad la tercera posición le bastaba para colocarse como nuevo líder sobre un derrotado Viñales.

Morbidelli y Fenati ganan en sus categorías

Por otra parte, Morbidelli continúa con su imperial trayectoria en Moto2, tras llevar tres victorias en las tres carreras disputadas. Fenati se impuso en Moto3 en una carrera en la que Jorge Martín se subió al podio tras terminar segundo.