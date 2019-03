Lorenzo: "Rossi puede decir que hubo 'biscotto', pero el que ganó más carreras fui yo"

El piloto español y vigente campeón de MotoGP Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) ha querido tender una mano abierta a Valentino Rossi, a quien le tiene "mucho respeto", aunque ha asegurado que si el italiano sigue hablando de 'biscottone' entre él y Marc Márquez solo puede recordarle a 'Il Dottore' que quien más carreras ganó y quien lideró más veces las carreras fue él, lo que le valió para ganar el Mundial.

"Lo que sucedió en 2015 debería ser olvidado. Rossi puede decir 'biscottone' o no, pero quien ganó más carreras y lideró más vueltas fui yo. Lo que cuenta es quién ha ganado y no llegamos a Valencia con más puntos por varias circunstancias, pero por merecimiento tendría que haber llegado con más puntos de ventaja", señaló Lorenzo en rueda de prensa.

"Rossi es algo parecido a lo que era Jordan en el baloncesto"

En este sentido, aseguró que las dudas sobre si merece o no el campeonato están "infundadas por fans de Rossi" que defienden al italiano. "Rossi es un piloto muy importante, algo parecido a lo que era Jordan en el baloncesto, y tiene millones de seguidores y su ruido se hace notar. Y muchos de ellos no están teniendo respeto ni en las redes sociales ni cuando Márquez o yo podemos aparecer por algún sitio", lamentó.

"Que esté deporte se parezca al fútbol en cuanto a los aficionados no me gusta. Sobre todo en España y en Italia se está perdiendo el respeto. A veces Márquez y yo nos vemos atacados por ciertos fans de Rossi que no tienen respeto por campeones del mundo que hacemos muy bien nuestro trabajo. Lo ideal sería que los aficionados en todo el mundo tuvieran respeto por el resto de pilotos, si no, habrá que lidiar con ello", arremetió al respecto.

Eso sí, el balear dejó claro que en el encontronazo entre Rossi y Márquez en Sepang, que originó la 'guerra' final entre ambos, él no tuvo nada que ver. "A mí no se me ha acusado de nada, hice el trabajo lo mejor posible y fui el más rápido en la pista, y al final ganó el más rápido. Fue una acusación de Rossi a Márquez y es lo que tendrán que arreglar entre ellos", apuntó.

"No estuve involucrado en el incidente Rossi-Márquez"

"Yo solo me arrepentí del gesto que hice en el podio y ya pedí perdón", recordó sobre el gesto despectivo al ser abucheado. "El gesto de la mano estuvo feo y pedí perdón, pero aparte de esto no he tenido ningún encontronazo con ningún piloto. No tengo ningún problema y quiero llevarme bien con todos, más con Rossi que es mi compañero de equipo. Le tengo mucho respeto", aseguró.

"No estuve involucrado en lo que pasó en Sepang entre Rossi y Márquez, yo solo miré por lo mío y lo que cuentan son las estadísticas, gané más carreras y con más podios que nadie, no tengo que demostrar nada a nadie. Por varias cosas perdí puntos al inicio, pero finalmente gané en Valencia el título, es lo importante y es lo que será recordado", ahondó al respecto.

Por ello, Lorenzo dejó claro estar "muy orgulloso" con lo que logró en el Mundial 2015. "En los últimos años he conseguido la mitad de los títulos, los otros son de Honda. Soy el piloto que está dando títulos a Yamaha y estoy muy orgulloso, y luchar con Rossi me hace estar contento y esperamos que este 2016 sea así. Me da motivación, estoy orgulloso y seguro de que podemos hacerlo de nuevo", auguró.