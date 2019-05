Lewis Hamilton gana en Mónaco y es más líder del Mundial; Carlos Sainz fue sexto

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se ha llevado la victoria en la carrera del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) ha protagonizado una gran remontada desde la novena a la sexta posición.

Con su tercera victoria en el Principado -tras las de 2008 y 2016-, el vigente campeón se afianza en la cabeza de la general del Mundial de Pilotos, después de resistir en las últimas vueltas al acoso de un Max Verstappen (Red Bull) que acabó segundo pero que sufrió una penalización de cinco segundos que le condenó al cuarto puesto.

De esto se beneficiaron el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que acabó tercero pero que se subió al segundo cajón del podio, y finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que partía segundo y tuvo que conformarse con la tercera plaza.

"Ha sido la carrera más dura. He luchado con el espíritu de Niki. He intentado que se sintiera orgulloso, todos le echamos de menos", señaló Hamilton nada más bajarse del monoplaza, dedicando la victoria al piloto fallecido el pasado martes y que ostentaba el cargo de presidente no ejecutivo de la escudería Mercedes.