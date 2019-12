Jorge Lorenzo, sobre su retirada: "Tuve lesiones en la espalda, y te pueden dejar paralitico"

Más información Se retiró de Moto GP a final de temporada

Jorge Lorenzo ha hablado en una sincera entrevista sobre los motivos que le obligaron a retirarse de Moto GP. Las lesiones y sus más de 30 años fueron el detonante que obligaron al mallorquín a poner fin a su carrera.

El ya expiloto de la categoría reina del motociclismo tiene claro que las lesiones aceleraron su retirada: "Las lesiones aceleraron mi decisión de retirarme. Sin ellas, me hubiera quedado para tratar de ser competitivo con Honda. Cuando empezamos, tuve 5 lesiones graves, y la última vez que me golpeé la cabeza no podía recordar nada", ha confesado.

Al respecto de las lesiones confesó tener miedo de las consecuencias que algunas de ellas podían tener en un futuro: "Las lesiones en la espalda, además, son graves, no son como una en la mano mano o en un pie. Puedes quedarte paralítico incluso. Sentí que tenía que ser más cauteloso, no quería caerme más", añadió el balear.

Fue tras la sucesión de caídas entre Barcelona y Holanda el momento en el que tomó la decisión: "Después de la caída en Barcelona, examinamos las imágenes en el equipo y, desde ese momento, comencé a tener miedo de caerme y hacerme daño. Poco después ocurrió lo de Assen. Entonces me pregunté qué estaba haciendo aquí, luego pensé en darme otra oportunidad, pero la verdad es que ya no podía encontrar las razones para seguir", concluye Lorenzo.