Jackie Stewart, sobre Hamilton: "Decir que Lewis es el más grande de todos los tiempos me resultaría difícil de justificar"

El debate sobre si Lewis Hamilton es ya el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 lleva tiempo sobrevolando el paddock. Muchos ya ven al piloto de Mercedes a la altura de los Schumacher, Senna o Fangio.

Lo cierto es que, teniendo en cuenta sus títulos mundiales (6), sólo Michael Schumacher está por delante de Lewis Hamilton. Pero como en todos los deportes, comparar épocas diferentes siempre es algo subjetivo, teniendo en cuenta las diferencias en los monoplazas, los circuitos e incluso los rivales de cada uno.

Jackie Stewart, leyenda de la F1 y tres veces campeón del mundo, ha dado su opinión al respecto y aún cree que Hamilton está por detrás de pilotos como Juan Manuel Fangio, Jim Clark o Ayrton Senna.

"Juan Manuel Fangio es en mi mente el mejor piloto de todos los tiempos, con Jim Clark como el segundo mejor, incluso por delante de Ayrton Senna. Pero esa gente sólo corría a veces seis, ocho o nueve carreras al año en la Fórmula 1. Conducían deportivos, GT, etc.", explica Stewart al podcast 'In the Fast Lane'.

Stewart considera que la superioridad de Mercedes es una ventaja "casi injusta" para Hamilton respecto a sus rivales.

"Lewis pilota extremadamente bien, no os equivoquéis. No estoy menospreciando sus habilidades de ninguna manera. Pero no es lo mismo. Tomó una muy buena decisión cuando dejó McLaren en ese momento y se fue a Mercedes. Me quito el sombrero ante él por tomar esa decisión. Pero francamente, el coche y el motor son ahora tan superiores que es casi injusto para el resto de la parrilla", argumenta Stewart.

"Lewis, en mi cabeza no es tan bueno como lo era Fangio. Y mucha gente lo verá erróneo, pero llevo viendo carreras de coches desde que era un niño pequeño. Mi hermano era piloto de carreras, iba con él a las carreras y veía a Ascari, Nuvolari y Caracciola y gente así. Vi a algunos de los mejores pilotos de carreras del mundo", argumenta Stewart.

"Decir que Lewis es el más grande de todos los tiempos me resultaría difícil de justificar, por todo lo que hicieron otros pilotos", concluye Stewart.