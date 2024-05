El infierno de Alonso en Imola: penúltimo, por detrás de Sargeant y sin un solo adelantamiento

El desastre de Fernando Alonso en el GP de Emilia Romaña terminó de confirmarse en la carrera de este domingo. El español salió desde el pitlane y solo pudo ser 19º (penúltimo), incluso por detrás del Williams de Sargeant y solo por delante de Albon, que fue el único coche que no terminó el Gran Premio. Verstappen, que sufrió como nunca en las últimas cinco vueltas ante el empuje de Norris, se llevó la quinta victoria de la temporada, eso sí, con menos margen que nunca. McLaren parece ahora gran el rival de Red Bull.

Leclerc completa el podio: Sainz solo pudo ser 5º

Charles Leclerc completó el podio en la Emilia Romaña por delante de Piastri y Sainz (5º), lejos de poder luchar por las primeras posiciones. Tras él los dos Mercedes: Hamilton 6º y Russell 7º, que siguen distanciándose más y más de Aston Martin.

Stroll salva el honor de Aston Martin

La única buena noticia para la escudería de Lawrence Stroll fue la que protagonizó su hijo Lance, noveno puesto tras salir 13º y dos puntos que salvan el honor del equipo en un fin de semana infernal para Fernando Alonso.

Alonso completa un fin de semana para olvidar

Todo empezó a torcerse este pasado sábado con un accidente en los Libres 3 que comprometió, en cierta parte, la clasificación y además mermó la confianza del español con el AM24. Horas más tarde no pudo pasar ni la Q1 tras otra salida de pista en la que pudo dañar el fondo plano de su Aston: "El equipo me dijo que me metiera en boxes, no se por qué... aunque podía haber pasado a Q2 con blandos nuevos", dijo tras la sesión.

La carrera de este domingo era un mero trámite, esos que quieres que pasen lo antes posible: "Estoy pensando ya en Mónaco", dijo el piloto un día antes. Aston Martin, ante el difícil panorama, cambió el set up, rompió parque cerrado y la FIA obligó a Fernando a salir desde el pitlane. Daba un poco igual, pelear hoy por puntos era inviable.

Detrás de Sargeant y sin poder adelantar a un solo coche

Alonso salió último, con blandos y ni aun así pudo adelantar a un Sargeant con gomas mucho más lentas. Fue el primero en pasar por boxes para poner duros y desde ahí se dispuso ver los toros desde la barrera, sin poder luchar con nadie y 'subiendo' y 'bajando' posiciones de forma irreal a medida que el resto de pilotos hacían sus paradas. Nunca pudo, ni quiso, luchar por puntos, no era el día. Hoy el objetivo era preparar y aprender el coche de cara al GP de Mónaco. ¿Resultado final? Penúltimo, solo por delante del único coche que abandonó (Albon) y por detrás de los que siempre ocupan los puestos de cola (Sargeant, Bottas...). 63 vueltas en las que fue incapaz de poder adelantar ni siquiera a un coche en pista. Terminó parando a falta de una vuelta para poner blandos...

Para colmo, la carrera que le deparó un importante susto a la salida del pitlane en la vuelta 8, momento en el que su neumático delantero izquierdo comenzó a arder por el sobrecalentamiento de los frenos. No le impidió seguir en carrera con normalidad... Lo mejor para él y su equipo es que el próximo viernes podrán empezar a desquitarse en el mítico circuito de Mónaco de la pesadilla que ha sido Imola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com