Briatore carga duramente contra Aston Martin tras otra debacle en clasificación, Alonso 19º: "Van hacia atrás..."

Debacle absoluta en Aston Martin. Fernando Alonso ha caído en la Q1 del GP de Emilia Romaña y saldrá penúltimo (19º) tras una salida de pista en la que el fondo plano de su monoplaza quedó muy dañado. El asturiano lo intentó pero el coche no estaba en condiciones de competir y los ingenieros le pidieron que se metiera en boxes.

El 19º puesto es el peor de Fernando en lo que llevamos de temporada (siete clasificaciones), y eso que la escudería inglesa ha traído un gran paquete de mejoras al circuito italiano con las que pretendían dar un salto adelante y pasar a competir con Mercedes.

Alonso, salida de pista y KO en Q1

Por su parte, el compañero de Alonso, Lance Stroll, sí pasó a la Q2 pero tampoco pudo entrar en el top 10, saldrá 13º en el peor resultado conjunto de Aston en 2024. Bajón y jarro de agua fría para el equipo en una carrera en la que la posición en parrilla es fundamental. Uno de los primeros en pronunciarse sobre el desastre de la qualy ha sido el agente del español, Flavio Briatore: "Parece que su máquina no va bien aquí, y que en vez de hacia delante vamos hacia atrás...".

La rajada de Briatore

El empresario italiano de 74 años se ha referido al resultado de su pupilo pero ha hecho hincapié en las supuestas mejoras de la escudería: "Hoy lo que he visto en los libres, parece que hayamos dado un paso hacia atrás. Muchas mejoras sí, pero a veces es mejor tener menos pero que funcionen bien", sentenció.

"Parece que están dando un paso hacia atrás. Muchas mejoras sí, pero a veces..."

El bicampeón del mundo con Renault se ha mostrado decepcionado tras su mal resultado en qualy: "Ha salido todo al revés, tras la salida de pista quise tirar pero me dijeron desde el equipo que parase, aunque no me dijeron el motivo, si hubiera puesto los blandos nuevos habría pasado a Q2... estoy ya pensando en Mónaco porque adelantar aquí es muy difícil y saliendo desde la última fila...", dijo el piloto de 42 años, que se perdió la mitad de la sesión en los Libres 3 tras irse contra el muro y provocar la bandera roja.

La pole se la llevó, de nuevo, Max Verstappen, otra más para el neerlandés, que lleva 7 de 7 esta temporada y que esta vez tuvo a los dos McLaren a menos de una décima (Piastri segundo y Norris tercero). La escudería de Woking sigue dando pasos al frente y ya han superado a Ferrari en clasificación, habrá que ver si también lo hacen en carrera. Leclerc fue cuarto y Sainz quinto. Tsunoda se volvió a colar entre los diez mejores, lo que no pudo hacer Checo Pérez, que no le dio ni para pasar a la Q3.

Así queda la parrilla de salida del GP de Emilia Romaña

Horario y dónde ver la carrera de F1

Recuerda que puedes seguir en directo la carrera del GP de Emilia Romaña en la web de Antena 3 Deportes con la narración en vivo.

