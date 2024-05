El fuerte accidente de Alonso en los Libres que podría dejarle sin clasificación

Fernando Alonso ha sufrido un fuerte accidente en los Libres 3 del GP de Emilia Romaña que le ha impedido continuar con la tercera y última sesión de Libres. El español ha perdido el control de su Aston Martin y ha chocado contra el muro, la duda que existe ahora en la escudería británica es ver si podrán arreglar el monoplaza a tiempo para que pueda competir en clasificación (16:00 en España).

El asturiano, al igual que otros muchos pilotos, está sufriendo mucho para mantener el coche en el trazado de Imola durante las primeras sesiones del fin de semana, es de los trazados más técnicos y complicados del calendario. Al bicampeón se le fue el AM24 en Rivazza 1 y se fue contra el muro en un fuerte accidente: "Estoy bien", dijo el español por radio para tranquilizar a su equipo.

Los comisarios sacaron la bandera roja y Fernando, por ende, no ha podido volver a subirse al monoplaza para reanudar la sesión. Apenas ha estado 30 minutos en pista y existe una cierta preocupación en su garaje por si no es posible poner el coche a punto para la vital clasificación que tendrá lugar este sábado a las 16 horas (en España). Carrera contra el cronómetro la que tienen todos y cada uno de los mecánicos de la escudería británica.

No ha sido el único percance en los Libres 3, ya que el piloto mexicano de Red Bull, Checo Pérez, también se salió del trazado a falta de cinco minutos provocando la segunda bandera roja del día, fue menos grave que el de Fernando y pese a que no volvió a salir a pista no corre peligro la sesión de clasificación.

Los McLaren lideran antes de la qualy

La accidentada sesión terminó liderada por los dos McLaren, con Piastri primero y Norris segundo, delante de los Ferrari, Sainz y Leclerc, y con Verstappen muy abajo, sexto a ocho décimas del líder, aunque no puso los blandos. El Aston de Stroll fue noveno a un segundo de los de arriba y Fernando Alonso, que sufrió el accidente, solo pudo ser 18º al no participar en los últimos 30 minutos. Muchas incógnitas de cara a la clasificación en Imola, Ferrari y McLaren apuntan a ser los dos principales rivales de Red Bull, que no parece sentirse muy cómodo en este circuito pero que a la hora de la verdad, especialmente Max Verstappen, siempre da el 'do' de pecho.

Pique entre Alonso y Hamilton

Por otra parte, Fernando Alonso y Lewis Hamilton tuvieron un pique en la segunda sesión de entrenamientos libres, el ovetense y el británico protagonizaron un encontronazo en pista que desencadenó en un gran enfado por parte del piloto de Aston Martin, que no dudó en mostrar su cólera por radio: "¡Lewis se piensa que está solo en la pista!".

Horario y dónde ver la carrera en Emilia Romaña

La clasificación para la carrera del GP de Emilia Romaña se celebrará este sábado 18 de mayo a las 16 horas y la carrera del domingo 19 de mayo tendrá lugar a las 15:00.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com