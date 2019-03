Honda cree que "está claro" que hubo "patada de Rossi" a Márquez tras analizar la telemetría

Esperamos que Valentino reflexione y comprenda su error

El vicepresidente ejecutivo de Honda Racing Corporation, Shuhei Nakamoto, ha apuntado que "está claro que Valentino (Rossi) empujó intencionalmente Marc (Márquez) hacia el exterior de la pista" en el Gran Premio de Malasia, propinándole "una patada" que han comprobado tras analizar la telemetría de la moto del piloto español.

"Está claro que Valentino empujó intencionadamente Marc hacia el exterior de la pista, algo que va contra la normativa (...) Los datos de la moto de Marc muestran que, a pesar de que estaba sujetando la moto tratando de evitar el contacto con Valentino, su palanca del freno delantero recibió un impacto repentino que bloqueó el neumático delantero y esa fue la razón de su accidente. Creemos que esta presión fue el resultado de la patada de Rossi", analizó Nakamoto a través de un comunicado.

El japonés explicó que "los datos de la moto de Marc está disponibles para cualquiera de Dorna, la FIM o los medios de comunicación que quieran comprobarlos", dejando a disposición del público que "los tiempos que estaban haciendo eran bastante rápidos" mientras ambos equipos competían por el tercer puesto, lo que "demuestra claramente que Marc no tuvo intención de frenar a Valentino".

"Además, después de que Marc se estrellara, Valentino tenía vía libre y sus tiempos no fueron más rápidos que durante la batalla con Marc. Creemos que ambos estaban empujando al máximo. Ambos querían el tercer lugar y tratar de alcanzar a Dani (Pedrosa) y Jorge (Lorenzo)", subrayó sobre la penúltima carrera del Mundial de MotoGP.

"Marc sólo defendía su posición"

El directo de HRC remarcó que conoce "bien a Marc", al que considera "un buen tipo, con valores fuertes y honestos". "Marc sólo estaba tratando de defender su posición, como haría cualquier piloto, y nosotros le creemos al cien por cien", defendió, tras apuntar que acatan lo ocurrido posteriormente.

"Respetamos la decisión de la Dirección de Carrera y no queremos juzgar si la sanción fue justa o no (Rossi saldrá último en Valencia). Sin embargo, sí creemos que hubo pruebas suficientes para que tomar una decisión durante la carrera y que no era necesario esperar hasta el final", lamentó.

Respecto a la decisión de Valentino Rossi de apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el japonés aclaró que "Valentino está en su derecho" y que ellos piensan "respetar la decisión del TAS", sea cual sea.

"Valentino es el mejor campeón en la historia de nuestro deporte. Creemos que ha hecho un gran trabajo este año y que si gana el campeonato será merecido porque ha sido constante y muy rápido durante todo el año. El hecho de que tenga 36 años aumenta el respeto por un campeón tan grande. Dicho esto, no entendemos su acusación en la carrera de Phillip Island ni su maniobra en Sepang. Esperamos que Valentino reflexione y comprenda su error", pidió.