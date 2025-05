Hamilton estalla por radio con Ferrari: "Es todo lo que voy a decir..."

Solo han hecho falta seis Grandes Premios para que estalle el primer conflicto interno en Ferrari desde la llegada de Lewis Hamilton. En plena carrera del GP de Miami, el británico explotó por la radio al encontrarse bloqueado tras su compañero de equipo, Charles Leclerc: "Esto no es buen trabajo de equipo, es todo lo que voy a decir", se quejó el siete veces campeón del mundo.

La tensión en la escudería italiana se disparó en la vuelta 38. Hamilton, que había salido duodécimo y remontado hasta la octava posición, rodaba detrás de Leclerc, quien en ese momento llevaba neumáticos duros y menos ritmo que el británico, calzado con un compuesto más rápido.

"¿Me quedo aquí sentado toda la carrera?"

"Estoy quemando neumáticos detrás de él", avisó por radio Hamilton, buscando que el muro le diera paso libre. Pero desde el equipo le indicaron que preferían mantener a Leclerc delante para que pudiese beneficiarse del DRS. La decisión enfureció al ex de Mercedes, que lanzó su queja más contundente: "¿Quieres que me quede aquí sentado toda la carrera? Esto no es un buen trabajo de equipo, es todo lo que voy a decir".

Finalmente, Leclerc le cedió la posición, pero ya era demasiado tarde... El ritmo de Hamilton se había resentido y no pudo alcanzar a Kimi Antonelli. El monegasco también se quejó por radio de que "estaba corriendo en aire sucio", dificultando aún más su rendimiento.

Al final, ambos pilotos intercambiaron nuevamente posiciones: Leclerc recuperó la séptima plaza y sumó seis puntos, mientras que Hamilton fue octavo y se llevó cuatro. Sin embargo, antes de cruzar la línea de meta, el británico dejó una última pulla a su equipo: "¿También queréis que lo deje pasar?", preguntó con ironía cuando le comunicaron que Carlos Sainz se acercaba por detrás.

Comentarios "sarcásticos"

Tras la carrera Hamilton optó por contenerse ante los medios: "Hemos perdido mucho tiempo peleando entre nosotros. Cuál es el objetivo, ¿pelear entre nosotros o hacerlo contra los demás? Lo hablaremos internamente", zanjó. Más tarde expuso asimismo que sus comentarios eran simplemente "sarcásticos".

