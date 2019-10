El hachazo de Lewis Hamilton a Fernando Alonso: "Él era el número 1..."

Lewis Hamilton ha rememorado su rivalidad con Fernando Alonso cuando debutó en la Fórmula 1 con McLaren en 2007.

"Cuando estaba con Fernando, él era el piloto número 1, pero a mediados de la temporada eso cambió para igualarlo. Él siguió siendo el piloto número 1 porque era quien más cobraba y eso, pero después empezamos a ver cambios, como en Canadá e Indianápolis. Luego la dinámica cambió y no acabó siendo bueno para el equipo", ha aseverado el piloto británico.

Cuando debutó con McLaren, Alonso ya había ganado los Mundiales de 2005 y 2006 con Renault y era sin duda el piloto más experimentado de la dupla. Ahora, doce años después, Hamilton suma cinco títulos de F1 y el español se quedó a las puertas del tercer entorchado.

Sobre la filosofía de Ferrari

Esta reflexión llega después de observar la rivalidad que mantienen en Ferrari Sebastian Vettel y el joven Charles Leclerc. "Es una dinámica interesante la de Ferrari, porque antes Seb era el número uno y ahora no lo es. Por su energía, actitud… quieren que Charles lo sea. ¿Es eso bueno para el equipo? No lo creo, pero es la filosofía que han tenido siempre. Nosotros no nos quejamos, porque tenemos una buena filosofía, que funciona muy bien, y no planeamos cambiarla", opina Hamilton en una publicación de Marca.