La FIM ratifica la decisión de Dirección de Carrera sobre Rossi y Márquez

La Federación Internacional de Motociclismo confirmó la decisión de Dirección de Carrera en Sepang, que penalizó al piloto italiano Valentino Rossi, líder del Mundial de MotoGP, con tres puntos en su historial y saldrá desde el último lugar en el GP de la Comunidad Valenciana, último del campeonato.

La FIM describe así el incidente en el que Rossi derribó al español Marc Márquez en plena carrera: "Valentino Rossi abría su trazada de forma deliberada en la curva 14 forzando a otro piloto a salirse de la suya, resultando de ello un contacto que causaba la caída del otro piloto". "Esto se considera una acción de conducción irresponsable que causa peligro a otros competidores y supone, por tanto, un incumplimiento del Artículo 1.21.2 del Reglamento de los Grandes Premios del Campeonato del Mundo", explica el comunicado de la FIM.

Rossi y Márquez testificaron ante la Dirección de Carrera y asistieron a la revisión de las imágenes del incidente. La Dirreción de Carrera impuso a Rossi 3 puntos de penalización en su historial, de acuerdo con el Artículo 3.2.1. del Código Disciplinario de Arbitraje de los Grandes Premios del Campeonato del Mundo FIM. La FIM explica que Rossi presentó una apelación ante el Comisariado de la FIM contra dicha decisión de Dirección de Carrera y fue requerido para que hiciera sus alegaciones ante el Comisariado de la FIM, que confirmó de forma unánime la penalización impuesta por Dirección de Carrera.

La sanción se convirtió en definitiva, ya que, de acuerdo con el Artículo 3.4.2.2 del Reglamento, no cabe una nueva apelación cuando el Comisariado de la FIM confirma una decisión previa de Dirección de Carrera. Los 3 puntos de penalización de Rossi se suman al que ya tenía, de forma que acumula cuatro en su historial, situación que lleva aparejada tomar la salida en la siguiente carrera desde la última posición de parrilla.

Javier Alonso, director general de Dorna Sports, la empresa que organiza el Mundial de MotoGP, y unos de los tres directores de carrera, explicó este lunes que no cree que Rossi le diera una patada a Márquez. "Con todas las imágenes que hemos visto, sólo apreciamos que Valentino alarga la trazada para intentar sacar a Márquez de pista, Marc gira su moto hacia la de Valentino, y entonces es cuando Rossi se mueve, pero eso no es una patada. No entendemos la actitud Márquez yendo a cuchillo a por la tercera posición", dijo Alonso en una entrevista radiofónica.

Alonso añadió que "Marc no hace nada ilegal, pero lleva la situación a un límite que tiene poco sentido, y por eso Rossi hace lo que hace, aunque no es justificable". Sobre quienes piden una sanción más severa para Rossi, Alonso fue rotundo: "no creemos que la culpabilidad de Valentino conlleve una sanción mayor".

Durante la sexta vuelta de la carrera de Sepang, el domingo pasado, Rossi esperó a Márquez y tras mirarle y acercarse a él, le lanzó una patada que lo tiró por los suelos, un incidente que ha causado una gran polémica en el mundo del motociclismo. Rossi, líder del Mundial con siete puntos de ventaja sobre Jorge Lorenzo, se jugará el título con el español la próxima semana en el GP de la Comunidad Valencia.