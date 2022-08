'To Fernando': La foto de Hamilton en Instagram con mensaje para Fernando Alonso tras Spa

El pique de Lewis Hamilton con Fernando Alonso tras su toque en el GP de Bélgica el pasado fin de semana aún no ha terminado. Desde el pasado fin de semana, las pullas entre ambos se han sucedido después de que el británico intentara adelantar al español en la primera vuelta de Spa. Lewis cerró mucho el espacio e intentó adelantar por donde no podía... haciendo estallar a Fernando por radio.

"¡Qué idiota! ¡Cerrando la puerta desde el exterior! Tuvimos una mega salida pero este hombre solo sabe pilotar yendo primero", exclamó el bicampeón asturiano. El lance acabó con Hamilton por los aires, y poco después el de Mercedes se vio obligado a retirarse de la carrera. Alonso, que había adelantado a Checo Pérez en la salida y rodaba segundo, perdió varias posiciones.

Hamilton no pidió disculpas

Una vez finalizó la carrera, Lewis Hamilton reconoció su error: "Todo el mundo me ha dicho lo que ha estado diciendo, así que por lo menos ya sé lo que piensa de mí, pero no importa mucho. He ido por el exterior, he intentado hacer una maniobra y no le he dejado espacio. Pensaba que sí. Un error fácil de cometer y he pagado el precio". Eso sí, el británico se negó a disculparse: "Iba a ir a disculparme hasta que escuché lo que dijo de mí".

El ovetense quiso, por su parte, justificar su reacción: "Estaba enfadado. De todas maneras, cuando hablas por radio, hablas con tu ingeniero y con tu equipo. Es una pena que a veces todo se emita, porque si se emite, es algo que dices en caliente. Mientras que ahora, ya con todo más calmado, hablas de otra manera. Cuando hablas por la radio normalmente es sólo un comentario para tu equipo".

"Es una pena que a veces todo se emita, porque si se emite, es algo que dices en caliente"

El caso parecía cerrado como un calentón de carrera, pero dos días después de la carrera Hamilton ha vuelto a encender la llama subiendo una foto a sus redes sociales acompañada de un mensaje en el que agradecía a los aficionados el apoyo prestado durante el fin de semana en Spa.

"Aunque el fin de semana no salió como queríamos, después de un descanso fue muy bueno estar de vuelta. Amo mi trabajo, mi equipo y me encantó la energía de Spa. Gracias al equipo por todo el trabajo duro y gracias a los fans", escribe el siete veces campeón del mundo.

Junto al texto, Lewis adjuntaba varias fotos... y la última escondía un mensaje para Fernando Alonso: una gorra de Mercedes firmada por él y con una pegatina que no dejaba lugar a dudas y en la que se podía leer "Para Fernando".