Fernando Alonso pide a Alpine centrase ya en el monoplaza de 2023 y olvidarse de Mercedes

Fernando Alonso ha mandado un claro mensaje a Alpine: hay que centrarse ya en el monoplaza de la próxima temporada. El bicampeón del mundo descarta que puedan alcanzar a Mercedes en el Mundial de Constructores, al igual que lograr un podio en este Mundial parece cada vez más alejado.

"No creo que vaya a ser fácil para nosotros hacer lo que hace Mercedes. Ellos tienen una gran organización y sabíamos que volverían tarde o temprano", reflexiona Fernando Alonso en declaraciones que publica el portal web Racing News 365.

"El nuestro es un programa a medio o largo plazo. Se trata de empezar el coche del próximo año lo suficientemente pronto para que el próximo proyecto no quede afectado", advierte el bicampeón del mundo de F1.

Fernando Alonso lo tiene claro. Es la hora de pensar en el monoplaza de 2023 y el mensaje a Alpine no puede ser más claro. Ahora la duda es saber si la escudería puede seguir peleando por la cuarta plaza con McLaren a la vez que trabaja en la próxima temporada.

"Los equipos pueden empezar el coche del próximo año y al mismo tiempo seguir mejorando el coche de este año. Para otros equipos será un reto mayor", avisa Fernando Alonso.

Alonso y su futuro en Alpine: "Nunca está garantizado que te vayas a quedar"

El piloto asturiano también analizó las mejores anunciadas por Alpine de cara al GP de Francia.

"Digamos que las curvas lentas no son nuestro fuerte. Necesitamos un poco de todo. No creo que tengamos un punto débil en el coche que debamos resolver, pero hay áreas para mejorar en todas partes", analizó Alonso.

Por último, el asturiano habló sobre su continuidad en Alpine.

"Nunca está garantizado que te vayas a quedar. Tenemos que estar de acuerdo en algo, creo que hablaremos durante el parón. En las próximas semanas o cuando sea me sentaré con el equipo y veré cuáles son sus expectativas. También cuál es el próximo paso en el proyecto. Me siento feliz, me siento en casa en Alpine, pero no hay garantía de nada", concluye Fernando Alonso.