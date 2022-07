Fernando Alonso, hundido tras otro problema en su coche: "Ya hemos perdido 50 o 60 puntos este año"

Es la imagen de la frustración, de la decepción, de otro fin de semana en el que Alpine y Alonso eran competitivos pero que se vuelve a ir al garete por problemas en el monoplaza del asturiano. Son muchos, demasiados problemas para el coche del '14' en tan pocas carreras, hoy le ha vuelto a tocar en la sprint. Ni salir ha podido.

La cara de Fernando en el paddock era de póker, no pudo ni tomar la salida en la segunda carrera al sprint de la temporada, donde paría 8º. Un problema en el motor sumado a un despiste garrafal de los mecánicos, que dejaron el gato y las fundas puestas a las ruedas vuelve a frustrar al bicampeón.

[[H3:Sprint y carrera al traste en un finde prometedor]

Algunos pensaban que podía haber tomado la salida desde el pitlane, los mecánicos lo intentaron pero ya no había solución, sprint a la porra y mañana domingo, en la carrera, Alonso saldrá penúltimo, solo por delante de Bottas, que cambió motor.

"El motor no arrancó. Me quedé sin batería o algo, estaba todo apagado. Con una batería externa tampoco funcionó así que debe ser algo más, otra vez un problema en mi coche. Otro fin de semana competitivo que nos iremos con 0 puntos en este lado del garaje. Este es uno es uno mis mejores años a nivel de competitividad, me siento bien, rápido y fuerte, pero no hemos tenido suerte. Hemos perdido 50 o 60 puntos en lo que va de año", dijo cabizbajo el español.

Los problemas solo afectan al coche de Alonso

En un "gran año a nivel personal", como apunta el propio Fernando, la suerte no le está acompañando y no solo eso, si no que parece que le persigue la mala fortuna, la mayoría de problemas le han afectado a él, saliendo indemne de la mayoría su compañero Esteban Ocon, que hoy fue 6º con un coche que vuelve a demostrar que tiene ritmo pero que no tiene fiabilidad, por lo menos en una parte del garaje, casi siempre la misma.

Tras una buena carrera en Silverstone donde Alonso fue 5º, en Austria se esperaba un resultado similar o por lo menos luchar con los de arriba. No será le caso de Alonso, tendrá un coche rápido pero que saldrá desde la cola, a lo kamikaze, Fernando arriesgará todo en la salida, otra vez tiene poco que perder y mucho que ganar. Veremos si a su excelente pilotaje mañana le acompaña la fiabilidad.