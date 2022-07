Fernando Alonso, sobre los nuevos aficionados a la F1: "Son como un fan de fútbol, sólo siguen los resultados"

Fernando Alonso lleva mucho tiempo en la Fórmula 1. Ha llovido mucho desde sus inicios en la máxima categoría del automovilismo y sus dos títulos Mundiales con Renault.

El bicampeón del mundo se mantiene en la élite, pero no está logrando los resultados que esperaba en su regreso a la F1 con Alpine. El asturiano es consciente de esta realidad y de cómo juzgan a los pilotos en la actualidad.

"Cuando haces un fin de semana bueno, pareces Dios. Cuando haces un fin de semana malo, eres demasiado viejo, demasiado joven o lo que sea. Los fans ven la carrera, tienen una sensación y luego apagan hasta el próximo domingo", reflexiona Fernando Alonso en una entrevista a 'The Race'.

El piloto de Alpine fue más allá y realizó una controvertida reflexión sobre la nueva generación de aficionados a la F1.

"Hay una generación nueva de aficionados ahora que no estaban en 2006, cuando gané el Campeonato, o no estaban en 2012, cuando estaba en Ferrari luchando por el Campeonato. Ahora hay un 50% de espectadores nuevos y nunca vieron a Alonso luchando por podios y victorias y se preguntan qué añade al deporte", reflexiona Alonso.

"No entienden mucho sobre el rendimiento del coche"

"Ahora creo que los aficionados que tenemos, son fans nuevos y de alguna forma, no quiero faltarles al respeto, pero no saben mucho de Fórmula 1. Son como un fan de fútbol, sólo siguen los resultados, creen que quien gana lo hace mejor y que el que es último no tiene nivel para la Fórmula 1", asegura Fernando Alonso.

El piloto asturiano no acaba ahí su reflexión y cuestiona los conocimientos de los nuevos aficionados.

"No entienden mucho sobre el rendimiento del coche y el paquete que necesitas. Así que estás más en una montaña rusa de sensaciones, de percepciones sobre lo que la gente piensa de ti", indica Fernando Alonso.

El bicampeón del mundo de F1 llega la GP de Francia des este fin de semana tras lanzar un mensaje a Alpine para centrarse ya en el monoplaza de 2023, aunque reconoce que está conduciendo "mejor que nunca".

"Parecíamos bastante competitivos en varios circuitos este año, así que espero que podamos seguir así en Paul Ricard", desea el asturiano.

"Siempre es divertido correr frente a los fanáticos franceses. La mitad del equipo tiene su sede en Francia, por lo que es bueno tener una carrera en casa para nosotros en el circuito Paul Ricard", concluye Fernando Alonso.