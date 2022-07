Otmar Szafnauer, jefe de Alpine: "No es que estemos fallando a Fernando Alonso"

Es innegable que las actuaciones de Fernando Alonso no están encontrando correspondencia en resultados. El pilotaje del asturiano está por encima de sus resultados en pista, pero el jefe de Alpine no cree que sea la escudería la que está lastrando al bicampeón del mundo.

"No es que estemos fallando a Fernando. Hay una variedad de razones por las que no está sumando puntos. Recuerdo a Mick Schumacher golpeándole y el pontón soltándose. Recuerdo la defensa en Canadá contra Bottas y la penalización, o la penalización en Miami. Hay todo tipo de cosas", explica Otmar Szafnauer en unas declaraciones recogidas por Motorsport.

El jefe de Alpine, al ser preguntado por la mala racha de resultados de Fernando Alonso pese a sus buenas actuaciones, asegura que sí recuerda una similar que sufrió Takuma Sato hace unos años.

"Yo sí, Takuma Sato a mediados de la década de los 2000 con Jenson Button de compañero. Tuvimos muchos fallos de motor con Honda cuando él estaba en posiciones de puntos, y siempre le pasaba a él. Así que ya lo he visto antes", indicó Otmar Szafnauer.

"Alonso es un gran competidor, le encanta competir"

El director de Alpine también destaca el hambre que Fernando Alonso aún mantiene en cada carrera.

"No he trabajado con él en el pasado, este es mi primer año, pero por lo que veo le siguen gustando las carreras. Es un gran competidor, le encanta competir y creo que en la vida, en general, eres feliz cuando superas las expectativas. Así que si tus expectativas son realistas y las superas, eres feliz en la vida. No sólo Fernando, creo que todos nosotros", reflexiona Otmar Szafnauer.

El jefe de Alpine defendió el trabajo de la escudería pese a los problemas que sufrió Fernando Alonso en el último GP de Austria.

"Todo indica que la ECU falló. Así que no es algo que hayamos diseñado nosotros, no es algo que hagamos nosotros, es algo que compramos, es una pieza estándar. Entonces, ¿fracasó un coche Alpine por algo del propio coche o por su instalación o algo así? Lo dudo, pero tenemos que encontrar por qué falló", concluye Otmar Szafnauer.