Fernando Alonso desvela un detalle clave sobre su marcha de Alpine

Fernando Alonso ha marcado el octavo tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula 1: "En líneas generales, estoy bastante contento con el día; habrá que ver qué podemos hacer mañana en la calificación, en la que ojalá rodemos en condiciones de seco", señaló en rueda de prensa desde Budapest.

"Si hubiera tenido una oferta de Alpine al inicio de año, la hubiera firmado seguro"

Desde Hungaroring, uno de sus circuitos fetiche, el español quiso arrojar luz sobre su fichaje por Aston Martin la pasada temporada. El asturiano, en lugar de renovar con Alpine, firmaba quedando media temporada por la escudería británica tras la marcha de Sebastian Vettel, quien se retiraba de la Fórmula 1.

Ahora, Fernando Alonso ha explicado que Alpine, equipo que antes había corrado bajo el nombre de Renault, no le ofreció ninguna renovación: "En realidad no fue una elección porque no tuve ninguna oferta de Alpine", cuenta Fernando desde Hungaroring sobre su fichaje por el equipo de Silverstone. Y abunda: "Si hubiera tenido una oferta de Alpine al inicio de año, la hubiera firmado seguro, pero sólo tuve una oferta y la acepté".

Sin rencor

Sin embargo, el español no guarda rencor a su exequipo: "Seré feliz si veo ir rápido a Alpine en el futuro". Es más, el bicampeón de Fórmula 1 español reconoce que el cambio le ha venido bien: "Creo que Aston Martin es un buen proyecto a largo plazo y estoy feliz, pero seguro que llegarán muchas batallas contra ellos (Alpine)".