Fernando Alonso: "Creo que estoy en la lista de Red Bull, no tengo ningún contrato en este momento"

Fernando Alonso ha analizado la actualidad de la F1 antes del comienzo del GP de Arabia Saudí, segunda prueba del Mundial de F1 2024. El piloto de Aston Martin sigue sin aclarar su futuro y si renovará, cambiará de equipo o se retirará en 2024. Además, el ovetense no esquivó los rumores sobre un posible fichaje por Red Bull -después de que se filtrara una posible salida de Verstappen-, asegurando que siempre es bueno estar en las listas de las mejores escuderías.

"Ha habido muchos rumores en los últimos dos o tres meses, es difícil de creer todos ellos. Sí que creo que estoy en la lista (la de Red Bull), porque no tengo ningún contrato en este momento. Es mejor estar en esa lista que en otras", admite Fernando Alonso en declaraciones al diario Marca.

El piloto asturiano asegura que aún no ha decidido lo que hará en 2025 y no desacarta ningún escenario. "Primero de todo, necesito ver si quiero seguir corriendo. Si me comprometo es porque realmente creo que hay posibilidad de ganar las carreras", apunta Fernando Alonso.

El asturiano confía en la evolución de Aston Martin

El GP de Bahréin certificó que Aston Martín tiene que mejorar mucho para pelear con los mejores (Red Bull y Ferrari), aunque Alonso aún confía en la evolución del AMR24 pese al noveno puesto de Sahkir.

"Empezamos en una posición un poco más baja que el año pasado, pero tenemos más esperanzas para llegar a ser la segunda fuerza. Fue un comienzo positivo, obviamente, es diferente al año pasado, que con el podio empezamos muy fuerte. Fue un poco sorprendente lo rápidos que fuimos el viernes y como de lejos estuvimos el sábado", explicó Fernando Alonso.

En otro orden de cosas, el asturiano analizó el fichaje de Bob Bell como nuevo director ejecutivo técnico. "Bob tenía un papel muy distinto en los dos años donde gané el mundial, pero espero que traiga a Aston a un nivel mejor", aseveró el ovetense.

Por último, Fernando Alonso se mostró confiado respecto a la investigación abierta al presidente de la FIA por supuestamente retirar una sanción al asturiano en el GP de Arabia 2023.

"Es una investigación de FIA que tenemos que respetar y ver el resultado. Estamos contentos con todas las evidencias y las pruebas que mostramos el año pasado, fue una resolución muy clara para nosotros", opinó Fernando Alonso.

