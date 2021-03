Fernando Alonso correrá todo el Mundial de Fórmula 1 con dos placas de titanio en la boca

El Mundial de Fórmula 1 2021 va a arrancar con el GP de Baréin y el español Fernando Alonso está más que preparado para su regreso al Gran Circo. Eso sí, tras superar su accidente de bicicleta en Lugano, el bicampeón de F1 correrá esta temporada con dos placas de titanio: "Me siento bien y en lo que a lo profesional respecta, estoy listo para competir al 100%. En el lado personal, me tengo que quitar dos placas de titanio que tengo en el maxilar superior y eso lo haré al término de la temporada. Esto no afectará a mi vida profesional"-

Sobre su rutina de entrenamientos y recuperación tras la intervención de mandíbula, Fernando Alonso destacó tras los test de Baréin: "He tenido una rutina normal tras la operación y no espero ningún problema, si soy sincero. Ya estoy recuperado por completo".

Asimismo, el asturiano se muestra "muy emocionado" ante su inminente regreso al gran circo del automovilismo este fin de semana en Baréin. "Ha habido mucha preparación para este momento, no solo con el equipo durante las pruebas y el trabajo realizado en ambas fábricas durante el período invernal, sino también personalmente. Desde que acepté unirme al equipo Alpine, me he esforzado mucho para estar preparado tanto física como mentalmente para esta temporada", aseveró.

Fernando Alonso explicó que durante su tiempo "fuera de la Fórmula 1" aprendió de los diferentes estilos de conducción en carreras tan dispares como el Rally Dakar o las 24 horas de Le Mans, aunque subrayó que está "muy motivado" ante la "temporada desafiante que hay por delante", dijo en declaraciones a Alpine.

Mejor que Hamilton, Vettel o Verstappen

Por otro lado, un periodista de la BBC preguntó sin rodeos al asturiano si cree que es igual de bueno que Hamilton, Vettel o Verstappen y la respuesta fue contundente: "No, soy mejor".

"Vuelvo con la esperanza de hacerlo bien y de aspirar a ganar carreras y ojalá campeonatos, sabiendo que este año no será posible porque el reglamento es básicamente el mismo y no hay milagros aquí, pero en 2022 pude haber una opción, que se mueva un poco la parrilla con el nuevo reglamento y nosotros seamos uno de los que cambian, pero para eso hay que trabajar muy duro este año", apuntó el español.

