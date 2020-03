Fernando Alonso, sobre el coronavirus: "No es una opinión mía, se podían haber tomado otras medidas"

Fernando Alonso ha hablado un rato con sus seguidores en las redes sociales y se ha referido a la polémica que protagonizó hace unos días después de que Vicente del Bosque le contestara a unas críticas que hizo a la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno.

"Soy ignorante total de la política, gracias a Dios. Ni me parecen bien ni mal las medidas que se tomaron. Me importa mi familia, mis amigos de aquí, de Italia, de China... Ahora ya es un hecho, no es opinión mía, que se podían haber tomado otras medidas. Pero hay mucha gente que lo está haciendo mucho peor: Inglaterra, que ahora toma medidas, o Estados Unidos, que ya ha pasado a China. Pero yo no soy ni de unos ni de otros, no tengo ideologías políticas, nulas", aseveró Fernando Alonso.

Alonso ha dicho que su familia está bien: "Las cosas que más me venían a la cabeza estos días era estar con mis amigos, familia... y jugar al fútbol. No sé por qué, pero me apetecía mucho". El asturiano confiesa que está "haciendo un cursillo online" para mejorar su francés durante el estado de alarma por el coronavirus.

Finalmente, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de ánimo ante la crisis del coronavirus: "Intentad cuidaros. Intentadlo poniéndoos retos, minimetas. Un día menos para la normalidad necesitada. Ojalá menos dramas. Me sigue poniendo muy triste, mucho ánimo. Mucha admiración por los que están al pie del cañón. Un aplauso muy grande. No sólo el de las 8 cada día, sino desde las 00:00 horas hasta las 00:00 horas".